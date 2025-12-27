- Hoy:
No necesitas gastar en un iPhone para tener un teléfono TOP: este Honor tiene 6600 mAh, chip Snapdragon y pantalla 120Hz
El Honor Magic 7 Lite es uno de los teléfonos de gama media más potentes y resistentes del 2025. Conoce cuál es su ficha y cuál es su precio para Año Nuevo.
Desde que se alejó por completo de Huawei, la marca china Honor ha logrado resaltar en el mercado de los smartphones con sus nuevos modelos, los cuales no solo tienen gran calidad, sino también son algunos de los más resistentes ante caídas y golpes.
Para este 2025, Honor sorprendió al mundo con su nuevo teléfono de gama media, el cual no solo tiene una alta performance, sino también una pantalla de alta definición, una amplia memoria y un juego de cámaras muy eficientes, este es el Honor Magic 7 Lite.
¿Qué hace al Honor Magic 7 Lite uno de los mejores gama media del 2025? En primer lugar debes saber que su pantalla es de tipo AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 2700 x 1224 pixeles, además de un brillo máximo de 4000 nits.
Si hablamos de potencia, debes saber que el Honor Magic 7 Lite llega con un potente chip Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de una poderosa batería de 6600 mAh con carga de 66W por cable.
Este es el Honor Magic 7 Lite. Foto: Honor
Si bien el Honor Magic 7 Lite no es el teléfono más avanzado para las fotografías, en este caso tenemos un lente de 108MP con OIS, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino también para tomar fotografías de alta definición tanto de día como de noche.
Actualmente, para diciembre del 2025, solo deberás pagar unos 939 soles o 279 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores alternativas para este nuevo año, donde deberás elegir un buen equipo con las 3B de bueno, bonito y barato.
