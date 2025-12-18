0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

El Honor Magic 8 Lite lo tiene TODO y cuesta $300: 8000 mAh, cámaras de 108MP con OIS y pantalla IRROMPIBLE

El Honor Magic 8 Lite será uno de los primeros teléfonos del 2026 que tendrá una poderosa batería, procesador avanzado, 512GB y cámaras con IA.

Daniel Robles
El Honor Magic 8 Lite es uno de los mejores teléfonos de gama media que llega en febrero del 2026. Conoce sus especificaciones.
El Honor Magic 8 Lite es uno de los mejores teléfonos de gama media que llega en febrero del 2026. Conoce sus especificaciones. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

El 2025 casi termina y es por ello que las marcas más reconocidas del mercado de los smartphones se alistan para la llegada de sus nuevos teléfonos actualizados. La tendencia del 2026 serán los equipos con pantallas ultrafluidas y una batería de alta duración.

Si bien muchos esperan con ansias la llegada del Samsung S26 Ultra, no significa que sea el único teléfono que valdrá la pena comprar en 2026. De la mano de Honor llegará uno de los teléfonos más resistentes, potentes y baratos, este es el Honor Magic 8 Lite, un equipo todoterreno que será tu elección ideal.

El Red Magic 11 Pro, iQOO 15 y OnePlus 15 son los tres teléfonos más potentes del mundo y superan al Galaxy S26 Ultra de Samsung.

PUEDES VER: El Galaxy S26 Ultra aún no ha salido al mercado y ya es superado en potencia por estos tres teléfonos chinos

El smartphone de Honor llegará con una pantalla de tipo OLED con una diagonal de 6.79 pulgadas, con una resolución FullHD de 2640 x 1200 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un máximo de 6500 nits.

La potencia de este Honor Magic 8 Lite llega con el renovado chip Snapdragon 6 Gen 4, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 8300 mAh o 7500 mAh. Lo mejor es que tendrá una carga de 66W por cable.

Honor Magic 8 Lite

Este es el Honor Magic 8 Lite. Foto: composición/@DGLru

Si bien este Honor no es el mejor para tomar fotografías, tiene sensores de 108MP con OIS, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP.

Sin embargo, esto no es todo, ya que tiene resistencia al agua IP68, IP69K par temperaturas elevadas o bajas, también llega con NFC y además funciones con Inteligencia Artificial gracias al Magic OS 9. Se estima que este equipo de Honor llegará a un precio de 350 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 1400 soles.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. DESCARGA plantillas GRATIS de Navidad: imágenes a todo color para decorar

  2. Xiaomi anuncia la llega de su teléfono GAMER más potente y BARATO: este es el POCO F8 Ultra y su ficha técnica TOP

  3. No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi económico tiene pantalla 144Hz, procesador AVANZADO y 5500 mAh

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano