El Honor Magic 8 Lite lo tiene TODO y cuesta $300: 8000 mAh, cámaras de 108MP con OIS y pantalla IRROMPIBLE
El Honor Magic 8 Lite será uno de los primeros teléfonos del 2026 que tendrá una poderosa batería, procesador avanzado, 512GB y cámaras con IA.
El 2025 casi termina y es por ello que las marcas más reconocidas del mercado de los smartphones se alistan para la llegada de sus nuevos teléfonos actualizados. La tendencia del 2026 serán los equipos con pantallas ultrafluidas y una batería de alta duración.
Si bien muchos esperan con ansias la llegada del Samsung S26 Ultra, no significa que sea el único teléfono que valdrá la pena comprar en 2026. De la mano de Honor llegará uno de los teléfonos más resistentes, potentes y baratos, este es el Honor Magic 8 Lite, un equipo todoterreno que será tu elección ideal.
PUEDES VER: El Galaxy S26 Ultra aún no ha salido al mercado y ya es superado en potencia por estos tres teléfonos chinos
El smartphone de Honor llegará con una pantalla de tipo OLED con una diagonal de 6.79 pulgadas, con una resolución FullHD de 2640 x 1200 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un máximo de 6500 nits.
La potencia de este Honor Magic 8 Lite llega con el renovado chip Snapdragon 6 Gen 4, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 8300 mAh o 7500 mAh. Lo mejor es que tendrá una carga de 66W por cable.
Este es el Honor Magic 8 Lite. Foto: composición/@DGLru
Si bien este Honor no es el mejor para tomar fotografías, tiene sensores de 108MP con OIS, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP.
Sin embargo, esto no es todo, ya que tiene resistencia al agua IP68, IP69K par temperaturas elevadas o bajas, también llega con NFC y además funciones con Inteligencia Artificial gracias al Magic OS 9. Se estima que este equipo de Honor llegará a un precio de 350 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 1400 soles.
