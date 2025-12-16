Cuesta 6000 soles, no tiene funciones con IA y tampoco es el más potente: ¿por qué el iPhone 17 Pro Max es tan cotizado?

Pese a que Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo, One Plus, Huawei, ZTE, entre otras firmas lanzan diferentes teléfonos cada mes del año, lo cierto es que los equipos de Apple siguen siendo algunos de los dispositivos más cotizados.

Para este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, un smartphone que si bien ha sido duramente criticado por su aspecto, su poca batería, su reducida carga rápida y otras especificaciones, sigue siendo uno de los equipos más cotizados. ¿Por qué? Hoy te daremos 5 razones por las que este dispositivo es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar.

La primera razón para comprar el iPhone 17 Pro Max será su enorme pantalla de 6.9 pulgadas con una resolución de 2868 x 1320 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3000 nits. Es uno de los mejores paneles y te permitirá disfrutar del contenido multimedia de la mejor forma posible.

En segundo lugar, tenemos el increíble juego de cámaras que maneja el iPhone 17 Pro Max. En este caso tenemos triple sensor de alta definición: lente de 48MP con estabilización, lente gran angular de 48MP, sensor telefoto de 48MP con zoom óptico de 4X y selfie de 18MP. No solo podrás grabar en calidad 4K a 60fps y 120fps, además de tomar fotografías en alta definición tanto de día como de noche.

Precio del iPhone 17 Pro Max en iShop Perú. Foto: captura.

Una tercera razón para comprar el iPhone 17 Pro Max es su sistema operativo iOS 26 y su compatibilidad con las redes sociales. Esto te permitirá subir fotografías y videos en la mejor calidad posible tanto en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook.

Sin duda alguna, el iPhone 17 Pro Max es uno de los teléfonos más buscados y su precio actualmente es de 5000 a 6000 soles, dependiendo de su configuración, la cual va desde los 256GB, 512GB, 1TB y hasta 2TB.