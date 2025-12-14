Este iPhone de TITANIO graba videos con calidad cinematográfica: su precio bajó en 50% y es el mejor Apple de la historia

Para septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo sus teléfonos más potentes, el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro modelos premium cuyos precios oscilan entre los 1400 a 2000 dólares en algunos mercados.

Sin embargo, si bien estos modelos resultan ser lo más avanzado de Apple, existe un teléfono que sigue vigente y se ha convertido en la mejor alternativa para Navidad de 2025, estamos hablando del iPhone 16 Pro Max, un equipo TOP que está hecho de Titanio y que además tiene triple cámara con calidad 4K y un procesador muy avanzado.

Pero, ¿Qué otras características distinguen al iPhone 16 Pro Max? En primer lugar, los teléfonos de Apple tienen excelentes pantallas y en este caso tenemos un panel Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con ProMotion de 120Hz, 2000 nits de brillo y una resolución 2622 x 1206 pixeles. Sin duda te ofrecerá una experiencia única con el contenido multimedia.

Si hablamos de potencia, este iPhone 16 Pro Max llega con el poderoso chip Apple Bionic A18 Pro, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 256GB, 512GB o 1TB de capacitad. Pero, esto no es todo ya que además está provisto de 4600 mAh de batería con una carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

El precio del iPhone 16 Pro Max de Apple. Foto: captura

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone es su juego de cámaras con calidad 4K: lente de 48MP, lente ultra gran angular de 48MP, lente Teleobjetivo de 12MP con Zoom 5X y selfie de 12MP. Los videos que graba este iPhone 16 Pro Max sn en 4K a 60fps y tiene un nivel cinematográfico.

Lo mejor de todo es el precio, ya que el iPhone 16 Pro Max ha bajado y actualmente en algunas tiendas lo puedes obtener por 3700 y 3500 soles, sin duda un precio muy atractivo.