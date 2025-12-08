- Hoy:
Este teléfono de Apple de 2025 está en OFERTA en Perú y solo cuesta 1000 soles: ¿vale la pena comprarlo?
El iPhone 16e es el teléfono más barato que Apple lanzó este año. Si bien solo tiene una cámara, esta graba en 4K y tiene un gran rendimiento. Conoce cómo conseguirlo a este precio.
No hay duda que los teléfonos de Apple, los famosos iPhone, se han convertido en los equipos más cotizados del mercado. Si bien algunos creen que estos dispositivos te otorgan 'prestigio', en realidad son una gran herramienta para la creación y publicación de contenido multimedia.
Para septiembre de este 2025, la marca estadounidense presentó al mundo su renovado teléfono TOP, el iPhone 17 Pro Max, un equipo bastante avanzado con cámaras que graban en 4K a 120fps y un repotenciado chip Apple Bionic A19 Pro que le otorga un rendimiento definitivo.
Sin embargo, muy pocas personas pueden presumir tener este equipo, ya que en algunos mercados puede costar entre 1700 a 2000 dólares. Es por ello que si quieres tener un equipo Apple actualizado para este 2025, tal vez el iPhone 16e sería la mejor alternativa ya que su precio ha bajado hasta llegar a 1000 soles. ¿Vale la pena? Conoce los detalles.
El iPhone 16e de Apple fue presentado al mundo en enero de este año y contra todo pronóstico, su precio se ha desplomado considerablemente, a tal punto que ahora cuesta 1000 soles, es decir unos 250 dólares.
Pero, ¿vale la pena comprar el iPhone 16e? Vamos a revelarte todas las especificaciones que debes de considerar antes de comprarlo. Para empezar, el teléfono de Apple llega con un panel OLED de 6.1 pulgadas con una resolución de 2532 x 1170 pixeles, además de un brillo máximo de 1200 nits y una protección Ceramic Shield.
Estos son los colores del iPhone 16e. Foto: Apple
Si hablamos de potencia, este iPhone 16e tiene un rendimiento eficiente ya que tiene el chip Apple Bionic A18, acompañado de 8GB de RAM, 512GB y una batería de 4000 mAh con carga e 25W.
Lamentablemente, este teléfono de Apple solo tiene una cámara, pero esta tiene 48MP y te permite grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías retrato de alta calidad. Por si fuera poco, su selfie de 12MP también tiene la misma capacidad y te permite los mejores resultados tanto de día como de noche.
¿Qué te parece? Sin duda alguna, este equipo de Apple es una de las mejores versiones que puedes comprar y lo mejor de todo es que por cierre de año, Claro lo está ofreciendo a este precio en Perú, con planes de datos bastante económicos.
Este es el precio del iPhone 16e. Foto: captura
