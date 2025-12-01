Xiaomi 15T Pro vs. iPhone 16: ¿cuál de estos gama alta es el mejor regalo para Navidad?
Ambos teléfonos tiene cámaras con calidad 4K, un procesador TOP y funciones con IA, pero solo uno será la mejor herramienta para tu día a día. Conoce cuál te conviene más.
Este 2025 ha sido uno de los mejores años para la marca Xiaomi, puesto que la firma asiática ha presentado algunos de sus modelos más potentes y uno de ellos es el Xiaomi 15T Pro, un smartphone con una pantalla con calidad 1.5K y 144Hz de tasa de refresco, un procesador Dimensity 9400+, 12GB de RAM, 512GB y un juego de cámaras LEICA de alta definición.
Por su parte, la marca estadounidense Apple presentó al mundo uno de sus mejores teléfonos en 2024, este es el iPhone 16, un terminal con 512GB de memoria, doble cámara 48MP con calidad 4K a 60fps, además de una configuración eficiente para edición de videos y filmación de videos.
A solo algunas semanas de la llegada de la Navidad, ¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta es mejor y más eficiente para comprar en estas fechas? Hoy conocerás un versus entre estos dos smartphones y así sabrás si realmente valen la pena.
VERSUS entre el Xiaomi 15T Pro y iPhone 16
Para definir cuál de estos dos teléfonos es el mejor para ti, hemos elaborado un cuadro en el que podrás revisar especificaciones como pantalla, batería, cámaras, procesador, memoria RAM y precio, son los detalles técnicos que veremos en este resumen diseñado especialmente para ti.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Xiaomi 16
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|147,6 x 71,6 x 7,8 mm
|Peso
|210 g
|170 gramos
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|OLED 6,1" Super Retina XDR
60Hz, Hasta 2.000 nits
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|2.556 x 1.179 pixeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Apple A18 Bionic
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|8 GB RAM
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|iOS 18.5 - iOS 26
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|128 / 256 / 512 GB
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
| Principal: 48 MP, f/1.6, OIS
Gran angular y Teleobjetivo: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 MP, f/1.9
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
| 3.290 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|Precio
|2799 soles - 830 dólares
|Desde 805 dólares, 2710 soles
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
