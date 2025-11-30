- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
Pese a tener solo UNA cámara, este iPhone graba en 4K, tiene batería que dura 2 días y es el Apple más BARATO
El iPhone 16e es el teléfono más BARATO de Apple y solo tiene una cámara. Sin embargo, su calidad es impresionante y su rendimiento TOP.
A principios de este 2025, Apple presentó al mundo su teléfono más económico, el iPhone 16e, un equipo con gran capacidad, pero que solo tiene un sensor o cámara de 48MP. Tras la llegada del iPhone 17, ¿vale la pena comprar este teléfono barato? Hoy conocerás si deberías comprar este moderno Apple.
PUEDES VER: ¿Por qué pagar $ 2000 por el iPhone 17 Pro si este Apple de 2021 tiene triple cámara 4K, es potente y cuesta la cuarta parte?
Para empezar, debes saber que el iPhone 16e tiene una configuración similar al iPhone 16, pero con un sensor menos. Su pantalla, por ejemplo, es de tipo Super Retina XDR de 6.1 pulgadas y 60Hz de tasa de refresco. Su resolución es de 2532 x 1170 pixeles, además de compatibilidad con HDR.
Si hablamos de potencia, este iPhone 16e se defiende bastante bien. En este caso tenemos un procesador Apple Bionic con 8GB de RAM, además de 512GB en su versión más avanzada y una batería de 4000 mAh con carga de 25W.
Este es el iPhone 16e de Apple. Foto: Apple
La única cámara que tiene este iPhone tiene 48MP y una apertura focal de 1.6. Podrás disfrutar del zoom óptico 2X y grabar en 4K a 60fps. La cámara frontal es de 12MP y también tiene la misma calidad.
¿Qué precio tiene el iPhone 16e? Actualmente puedes comprar este teléfono por 2267 soles o 675 dólares en el mercado global. Sin duda una propuesta bastante aceptable para el precio y calidad que ofrece.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90