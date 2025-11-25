- Hoy:
iPhone 16 baja su precio en 2000 soles y se convierte en el teléfono ideal para migrar de Android a iOS 26
Si quieres comprar tu primer iPhone, entonces este teléfono Apple de 2024 es ideal, ya que es muy potente por su chip Bionic A18 y sus cámaras con calidad 4K.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos cuatro teléfonos de gama alta, el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhon 17 Pro Max, los cuales llegan con nuevos sensores de cámaras, nuevo sistema operativo, carga rápida actualizada y una pantalla de alta definición.
Sin embargo, estos nuevos equipos tienen precios bastante elevados y en algunos mercados pueden llegar a costar entre 1200 a 2000 dólares en su versión más potente. Es por ello que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas, este es el caso del iPhone 16, una de las mejores versiones cuyo precio ha bajado demasiado.
PUEDES VER: ¿Vale la pena comprar el iPhone 13 de 2021 por 800 soles? Lo que debes saber de este antiguo celular de Apple
Tal como se puede ver en algunas tiendas de Perú, el precio del iPhone 16 ha bajado en 2000 soles. Esta estrepitoza caída ha genrado que este equipo se convierta en una excelente alternativa en la gama alta, no solo por su potente procesador, sino también por sus cámaras y compatibilidad con redes sociales. ¿Qué especificaciones tiene este Apple? Aquí todos los detalles.
Si bien el iPhone 16 tiene una pantalla de solo 6.1 pulgadas, este panel tiene calidad OLED Super Retina XDR, con una resolución de 2556 x 1179 pixeles, además de 2000 nits de brillo y compatibilidad con HDR.
Colores del iPhone 16 de Apple. Foto: Apple
Por si fuera poco, el smartphone de Apple llega con un potente chip Apple Bionic A18, acompañado de 512GB de memoria y 8GB de RAM. Sumale a ello que tiene una batería de 3600 mAh con carga de 25W, sin duda una buena optimización de la batería.
Pero, lo mejor que tiene el iPhone 16 es su juego de cámaras con calidad 4K a 60fps. En este caso tenemos un sensor principal de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP con Teleobjetivo 2X y selfie de 12MP con la misma calidad de video.
¿Qué precio tiene el iPhone 16? Si buscas en algunas tiendas de Perú, podrás conseguir este equipo por 2108.70 soles, lo que al tipo de cambio vigente representa unos 623 dólares en el mercado internacional.
Precio del iPhone 16 de Apple. Foto: captura.
