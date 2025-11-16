0
EN DIRECTO
Unión Minas vs. ANBA por la final de Copa Perú

iPhone 16e vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos BARATOS de Apple te conviene comprar y cuál es su precio?

Este 2025, Apple lanzó dos de sus mejores teléfonos pero solo uno de ellos es la mejor alternativa para ti. Conoce su ficha técnica y si valen la pena.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16e y iPhone 17 de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16e y iPhone 17 de Apple. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Si bien los teléfonos de Apple son considerados los mejores equipos para creación de contenido para redes sociales, lo cierto es que también son bastante costosos y sus precios no bajan de los 900 hasta 2000 dólares en sus versiones más avanzadas.

Sin embargo para este 2025, la marca estadounidense presentó al mundo uno de sus modelos más baratos y este es el iPhone 16e, un equipo que pese a tener una sola cámara, posee una calidad 4K de primera y una gran potencia gracias a su moderno chip incluido.

Puedes comprar el Galaxy A56 de Samsung con descuento de 850 soles por la App Yape del BCP.

PUEDES VER: Yape quiere que renueves tu teléfono y te regala 850 soles de DESCUENTO para el Galaxy A56 de Samsung

Pero, eso no es todo, la marca de la 'manzana mordida' también ha lanzado otro modelo TOP, el iPhone 17 que no solo ha mejorado su rendimiento en pantalla, sino también su memoria interna, sus cámaras duales y su carga rápida.

Frente a este panorama, ¿cuál de estos dos teléfonos conviene comprar en 2025? ¿el iPhone 16e o el iPhone 17? En esta nota de Libero.pe vamos a comparar ambos modelos, para que de esta forma puedas saber cuál te conviene más y cuál es el más barato.

iPhone 16e vs. iPhone 17: versus de características

A continuación te vamos a revelar todas las especificaciones técnicas que debes tomar en cuenta, antes de comprar cualquiera de estos dos iPhone. Recuerda que ambos tienen sistema iOS 26 y 5 años de actualizaciones garantizadas. Sin embargo, son más que eso.

CaracterísticasiPhone 16e de AppleiPhone 17 de Apple
Dimensiones147,6 x 71,6 x 7,8 mm149,6 x 71,5 x 8 mm
Peso167 gramos177 gramos
Pantalla y dimensiones OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 1.200 nits
True Tone, HDR 		LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
Resolución y densidad 2.532 por 1.170px (460 ppp) 2.622 x 1.206 px (458 ppp)
Procesador Apple A18 Bionic Apple A19 Bionic
Memoria RAM8 GB RAM12 GB RAM
Sistema operativoiOS 18.5 - iOS 26iOS 26
Almacenamiento interno128 / 256 / 512 GB256 / 512 GB
CámarasPrincipal: 48 MP, f/1.6, OIS
Selfie: 12 MP, f/1.9		Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie:  True Depth 18 MP, f /1.9
Batería4000 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C		3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
PrecioDesde 712 dólares, 2399Desde 1124 dólares, 3790 soles
Otros detalles Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes 		Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. WhatsApp: descargar los mejores stickers de Al fondo hay sitio - Guía completa

  2. Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: fecha de llegada a Perú y precio en soles

  3. Motorola Edge 60 vs Xiaomi 15T: ¿cuál de estos dos teléfonos de gama media es mejor y vale menos?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano