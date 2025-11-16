- Hoy:
iPhone 16e vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos BARATOS de Apple te conviene comprar y cuál es su precio?
Este 2025, Apple lanzó dos de sus mejores teléfonos pero solo uno de ellos es la mejor alternativa para ti. Conoce su ficha técnica y si valen la pena.
Si bien los teléfonos de Apple son considerados los mejores equipos para creación de contenido para redes sociales, lo cierto es que también son bastante costosos y sus precios no bajan de los 900 hasta 2000 dólares en sus versiones más avanzadas.
Sin embargo para este 2025, la marca estadounidense presentó al mundo uno de sus modelos más baratos y este es el iPhone 16e, un equipo que pese a tener una sola cámara, posee una calidad 4K de primera y una gran potencia gracias a su moderno chip incluido.
Pero, eso no es todo, la marca de la 'manzana mordida' también ha lanzado otro modelo TOP, el iPhone 17 que no solo ha mejorado su rendimiento en pantalla, sino también su memoria interna, sus cámaras duales y su carga rápida.
Frente a este panorama, ¿cuál de estos dos teléfonos conviene comprar en 2025? ¿el iPhone 16e o el iPhone 17? En esta nota de Libero.pe vamos a comparar ambos modelos, para que de esta forma puedas saber cuál te conviene más y cuál es el más barato.
iPhone 16e vs. iPhone 17: versus de características
A continuación te vamos a revelar todas las especificaciones técnicas que debes tomar en cuenta, antes de comprar cualquiera de estos dos iPhone. Recuerda que ambos tienen sistema iOS 26 y 5 años de actualizaciones garantizadas. Sin embargo, son más que eso.
|Características
|iPhone 16e de Apple
|iPhone 17 de Apple
|Dimensiones
|147,6 x 71,6 x 7,8 mm
|149,6 x 71,5 x 8 mm
|Peso
|167 gramos
|177 gramos
|Pantalla y dimensiones
| OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 1.200 nits
True Tone, HDR
|LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
|Resolución y densidad
|2.532 por 1.170px (460 ppp)
|2.622 x 1.206 px (458 ppp)
|Procesador
|Apple A18 Bionic
|Apple A19 Bionic
|Memoria RAM
|8 GB RAM
|12 GB RAM
|Sistema operativo
|iOS 18.5 - iOS 26
|iOS 26
|Almacenamiento interno
|128 / 256 / 512 GB
|256 / 512 GB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.6, OIS
Selfie: 12 MP, f/1.9
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 18 MP, f /1.9
|Batería
|4000 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|Precio
|Desde 712 dólares, 2399
|Desde 1124 dólares, 3790 soles
|Otros detalles
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
