¿Por qué el iPhone 13 Pro Max es el regalo perfecto para un usuario GAMER? 5 razones para comprar este Apple 'antiguo'
Pese a ser un teléfono lanzado en 2021, este Apple sigue siendo una herramienta poderosa para jugar, tomar fotografías y videos 4K. Lo mejor es que su precio es muy bajo.
Los teléfonos de Apple son reconocidos en el mercado global por ser equipos con gran capacidad de rendimiento y por tener las mejores cámaras para generar contenido para redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok.
Si bien para este 2025, la firma de la 'manzana mordida' presentó al mundo al poderoso iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este equipo puede llegar a costar 2000 dólares, por lo que muchos usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas, este es el caso del iPhone 13 Pro Max.
PUEDES VER: Es el iPhone más DELGADO pero NO el más potente: por qué DEBERÍA o NO DEBERÍA comprar este teléfono PREMIUM
En 2021, Apple presentó al iPhone 13 Pro Max y desde esta fecha se ha convertido en uno de los mejores equipos que ha fabricado Apple. Lo mejor de todo es que su precio ha caído y ahora puedes conseguirlo a un buen precio. ¿Vale la pena para jugar? Aquí te daremos 5 motivos para comprarlo si eres usuario GAMER.
Uno de los motivos más importantes para comprar este iPhone 13 Pro Max es el panel que maneja este celular. En este caso tenemos un panel Super Reina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz y una resolución 2778 x 1284 pixeles.
Si hablamos de una segunda razón, este iPhone 13 Pro Max llega con un procesador Apple A15 Bionic, acompañado de 6GB de RAM, además de 512GB o 1TB de memoria interna. Con esta configuración podrás jugar Free Fire, Fortnite, Genshin Impact y PUBG Mobile.
En tercer lugar, debes saber que el iPhone 13 Pro Max llega con un potente batería de 4352 mAh y carga de 25W. Si bien no parece demasiado, tendrás horas y horas de autonomía.
Este es el iPhone 13 Pro Max. Foto: composición/Xataka
Si hablamos de una cuarta razón, este iPhone llega con cámaras de alta calidad. En este caso tenemos un sensor de 12MP, lente gran angular de 12MP y telefoto de 12MP. Con estos sensores podrás compartir fotografias con tu comunidad gamer.
Finalmente, muy importante, en quinta razón tenemos el precio, ya que este iPhone 13 Pro Max puede ser encontrado hasta en 1500 soles. Se ha convertido en uno de los teléfonos de gama alta más baratos y potentes que puedes comprar en 2025.
