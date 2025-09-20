- Hoy:
¿Qué pasa si compro el iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos y lo traigo a Perú?
Apple sigue afianzándose en lo más alto como una de las marcas más completas debido a todos los productos que tiene y uno de ellos es el iPhone 17 Pro Max.
El lanzamiento de la nueva serie del iPhone 17 fue en septiembre y significó un antes y un después en todo el mundo. Las características de este dispositivo han mejorado con respecto a sus equipos anteriores, por lo que las ventas podrían incrementar. Si estás pensando en comprarlo directamente en Estados Unidos y luego traerlo a Perú, existen ciertos consejos que debes tomar en cuenta.
Comprar el iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos para llevarlo en Perú podría ser una opción atractiva debido a la diferencia de precios que hay en la venta en soles y en dólares. Sin embargo, existen varios aspectos que se deben considerar para evitar que el teléfono sea bloqueado y usarlo con normalidad.
Cómo comprar el iPhone 17 Pro Max desde USA
Antes de comprar un iPhone, es importante conocer los riesgos que podría traer esta importante compra debido a las normas de algunos países. Como todos los años, Apple lanza sus nuevos dispositivos, pero luego de un tiempo llega a otro países. Es aquí donde entra en discusión el tema de los iPhone homologados.
Los celulares que ingresen al país deben contar con un certificado de homologación que garantice su correcto funcionamiento. Cada país tiene un proceso de homologación que sirve para asegurarse que se cumpla con las normativas técnicas nacionales.
En Perú, el iPhone 16 fue habilitado para su ingreso desde Estados Unidos en la primera semana de octubre y se espera que ocurra lo mismo con el iPhone 17. Esto refuerza la normativa que los ciudadanos que compren un iPhone en Estados Unidos deben asegurarse de tener el certificado de homologación.
¿Qué hacer si compro el iPhone 17 Pro Max desde Estados Unidos?
Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) advierte que el teléfono debe ser registrado en una Lista Blanca del operador para evitar el bloqueo. "Si traer un celular del extranjero para tu uso personal, llévalo a tu operador para que lo registre en la Lista Blanca. Evita el bloqueo de tu equipo", indican en los mensajes informativos.
