¿Cuántos sueldos mínimos necesito para comprar el iPhone 17 Pro Max en Perú?
Si quieres comprar el iPhone más potente de Apple deberás desembolsar una FORTUNA. Conoce le precio de este teléfono premium que acaba de llegar al Perú.
Finalmente, Apple presentó al mundo sus nuevos teléfonos premium: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max y se ha generado una gran expectativa, puesto que estos teléfonos son algunos de los más costosos, incluso en Estados Unidos.
Si bien en Perú no existe una tienda oficial de Apple, existen algunas tiendas que ofrecen estos nuevos iPhone 17 con precios que van desde los 4500 soles. Pero, ¿qué pasa si quieres comprar el modelo más potente, es decir el iPhone 17 Pro Max? Pues bien, para adquirir este modelo deberás pagar una FORTUNA o ahorrar por varios meses para adquirirlo.
Según el portal de Plaza Vea, el precio del iPhone 17 Pro Max de 1TB, una de las versiones más poderosas, actualmente tiene un precio de 9299 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 2669 dólares.
Actualmente, el sueldo mínimo, la Remuneración Mínima Vital (RMV) de Perú asciende a 1130 soles mensuales, lo que significa que deberás ahorrar por 8 meses para poder comprar este modelo premium.
Cabe resaltar que existen algunas tiendas como iShop Perú donde se puede comprar este tipo de teléfonos de Apple en hasta 36 cuotas sin intereses, por lo que deberás esperar un poco para comprar este smartphone con esta facilidad de pago.
Precio del iPhone 17 Pro Max de 1TB en Perú. Foto: captura.
