0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Arsenal vs Manchester City EN VIVO por la Premier League

¿Cuántos sueldos mínimos necesito para comprar el iPhone 17 Pro Max en Perú?

Si quieres comprar el iPhone más potente de Apple deberás desembolsar una FORTUNA. Conoce le precio de este teléfono premium que acaba de llegar al Perú.

Daniel Robles
Para comprar el nuevo iPhone 17 Pro Max en Perú deberás desembolsar una fuerte suma de dinero.
Para comprar el nuevo iPhone 17 Pro Max en Perú deberás desembolsar una fuerte suma de dinero. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Finalmente, Apple presentó al mundo sus nuevos teléfonos premium: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max y se ha generado una gran expectativa, puesto que estos teléfonos son algunos de los más costosos, incluso en Estados Unidos.

Si bien en Perú no existe una tienda oficial de Apple, existen algunas tiendas que ofrecen estos nuevos iPhone 17 con precios que van desde los 4500 soles. Pero, ¿qué pasa si quieres comprar el modelo más potente, es decir el iPhone 17 Pro Max? Pues bien, para adquirir este modelo deberás pagar una FORTUNA o ahorrar por varios meses para adquirirlo.

Corea del Sur es el país donde se puede comprar más barato un iPhone 17

PUEDES VER: En este país es muy BARATO comprar el nuevo iPhone 17 de Apple: No es Estados Unidos

Según el portal de Plaza Vea, el precio del iPhone 17 Pro Max de 1TB, una de las versiones más poderosas, actualmente tiene un precio de 9299 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 2669 dólares.

Actualmente, el sueldo mínimo, la Remuneración Mínima Vital (RMV) de Perú asciende a 1130 soles mensuales, lo que significa que deberás ahorrar por 8 meses para poder comprar este modelo premium.

Cabe resaltar que existen algunas tiendas como iShop Perú donde se puede comprar este tipo de teléfonos de Apple en hasta 36 cuotas sin intereses, por lo que deberás esperar un poco para comprar este smartphone con esta facilidad de pago.

iPhone 17 Pro Max de 1TB

Precio del iPhone 17 Pro Max de 1TB en Perú. Foto: captura.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. ¿Qué pasa si compro el iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos y lo traigo a Perú?

  2. Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano