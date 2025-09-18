¿Cuándo iniciará la venta del iPhone 17 Pro Max en Perú y cuánto tengo que ahorrar para tenerlo?

Finalmente, Apple ha presentado de forma oficial sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, su nueva generación de equipos premium. Este último modelo, el más potente, ha llamado la atención, puesto que posee un panel bastante grande de 6.9 pulgadas, cámaras de alta definición y una batería que llega hasta 5000 mAh.

Si bien la preventa en Estados Unidos ya terminó, estos teléfonos serán entregados desde este viernes 19 de septiembre y por ello si lograste comprar alguno ya lo puedes tener en mano, siempre y cuando vivas en EE.UU. ¿Qué pasa si eres de Perú y quiere comprar uno de estos dispositivos? Pues bien, deberás esperar un poco más y además el precio no será el mismo.

No es ningún misterio decirte que el precio oficial del iPhone 17 Pro Max no será el mismo que fue anunciado por Apple. Si bien este teléfono premium sería de 1199 dólares, lo cierto es que en Perú tendrá otro precio.

Una de las tiendas oficiales que venderán el iPhone 17 Pro Max en Perú es iShop Perú, pero todavía no figuran los precios de este teléfono. Sin embargo, otras tiendas peruanas ya lo tienen en preventa, pero su precio es bastante elevado.

Tal como lo podrás ver en esta imagen, la tienda Plaza Vea ha lanzado la preventa del iPhone 17 Pro Max de 256GB y este tiene un precio de 6,499 soles, 1865 dólares según el tipo de cambio vigente. Sin embargo, si quieres la versión del iPhone 17 Pro Max de 1TB deberás pagar 9,299 soles o 2675 dólares.

Precio del iPhone 17 Pro Max en Perú. Foto: captura.

¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max? Este teléfono Apple llega con un juego de triple cámara de 48MP y selfie de 18MP. Por si fuera poco, tenemos un procesador Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM y 1TB de memoria interna. Este equipo ha mejorado su batería y llega hasta 5000 mah con carga de 40W.