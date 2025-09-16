¿Vale la pena pagar 1000 dólares por el iPhone 17 Air que solo tiene una cámara y batería de 2900 mAh?

Luego de varios meses de rumores, finalmente Apple presentó al mundo su nuevo y renovado iPhone 17 Air, el teléfono más delgado de la marca estadounidense, el cual solo tiene un grosor de 5.5 mm y cuerpo hecho de titanio, además de una configuración impresionante.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el precio que tiene el iPhone 17 Air y la insignificante batería con la que viene este dispositivo, la cual es de nada más y nada menos que 2900 mAh con carga de 40W. ¿Vale la pena pagar 1000 dólares por este teléfono de Apple? Aquí sabrás todas sus especificaciones.

iPhone 17 Air: ficha técnica completa

Antes que nada debes saber que el iPhone 17 Air es el primer teléfono de Apple con este diseño ultra delgado y posee un módulo rectangular en el que se han incluido muchos componentes para así poder darle una extrema delgadez.

Uno de los puntos más positivos de este iPhone 17 Air es la pantalla, la cual es un panel OLED 6.5'' Super Retina XDR de 2736 x 1260 pixeles, además de un brillo máximo de 3000 nits y una protección Ceramic Shield 2.

Este es el iPhone 17 Air. Foto: Apple

Pese a su extrema delgadez, el iPhone 17 Air tiene un procesador Apple Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM y 256 GB, 512 GB o 1 TB en su versión más potente. Según Apple, este teléfono tiene batería para durar hasta 27 horas reproduciendo videos y esto sería por su bateria de 2900 mAh. Y si deseas llegar a 40 horas, puedes comprar un cargador MagSafe ideado para este teléfono.

Otro de los puntos no tan positivos de este iPhone 17 Air es su cámara de 48MP con la cual vas a grabar videos en 4K a 60fps, además de un selfie de 18MP que graba con la misma calidad. Sin duda una buena alternativa pero no la mejor que tiene Apple.

¿Qué precio tiene el iPhone 17 Air? Pues bien, según mencionó Apple, la versión de 256GB cuesta 1000 dólares, lo que al tipo de cambio representan unos 3491 soles. Sin embargo, este no será el precio oficial que tendrá en Perú. Ten en cuenta ese detalle si deseas comprarlo.