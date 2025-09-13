- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
¿Vale la pena cambiar mi 'viejo' iPhone 16 Pro Max por el nuevo iPhone 17 Pro Max? La verdad que debes saber
Conoce las nuevas características del nuevo iPhone 17 Pro Max y que tanto ha mejorado desde su versión anterior. ¿Vale la pena la renovación? Aquí los detalles.
El martes 9 de septiembre, Apple paralizó al mundo con la llegada del iPhone 17 Pro Max, su renovado teléfono que, para esta nueva generación, cambió su aspecto y ha mejorado ciertas función que los fans necesitaban desde hace varios años.
Si eres un usuario que tiene un 'viejo' iPhone 16 Pro Max y estás pensando renovar con este nuevo equipo de Apple, hoy conocerás si realmente vale la pena este cambio por el nuevo iPhone 17 Pro Max. Para dar una respuesta a este problema, vamos a conocer todas las especificaciones que han mejorado.
PUEDES VER: Por qué comprar el S25 Ultra si este Samsung de gama media tiene cámaras 4K, procesador TOP, pantalla FullHD y cuesta menos
¿Qué características ha mejorado en el iPhone 17 Pro Max?
Este nuevo teléfono de Apple sigue teniendo el panel OLED de 6.9 pulgadas con ProMotion de 120Hz. Sin embargo, ahora tiene un brillo de 3000 nits y cuenta con una protección Ceramic Shield 2, lo que lo vuelve más resistente a golpes y caídas. Un detalles importante es que ahora tenemos un iPhone 17 Pro Max con un cuerpo de aluminio, en lugar de uno de titanio.
Si hablamos de cámaras, el iPhone 17 Pro Max sí ha mejorado de forma considerable, puesto que ahora sus tres sensores principales tienen 48MP: lente principal, lente gran angular y lente telefoto. Sin embargo, la selfie ahora es de 18MP y te permite un zoom óptico de 8X. Un cambio significativo para la creación de contenido.
Comparación entre el iPhone 17 Pro Max y iPhone 16 Pro Max. Foto: X
En el apartado de la potencia, el iPhone 17 Pro Max ahora posee el chip Apple Bionic A19 Pro, el cual llega acompañado de 12GB de RAM y una versión superior de 2TB de memoria.
Una de las mayores preocupaciones de todo usuario de iPhone es la batería y es por ello que el nuevo iPhone 17 Pro Max ahora llega con 5088 mAh de batería y una carga de 40W, lo que significa que en solo 20 minutos podrás cargar el 50% de tu teléfono.
El precio del iPhone 17 Pro Max es de 1199 dólare en su versión de 256GB de memoria. Por lo tanto, podríamos decir que el cambio con relación al iPhone 16 Pro Max no es tan significativo, por lo que si tienes este teléfono te recomendamos esperar un poco ya que no es la mejor alternativa, al menos para este 2025.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50