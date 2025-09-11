- Hoy:
iPhone 17 Pro Max tendrá 2 versiones: ¿en qué se diferencian y cuál debería comprar?
Una gran polémica se ha generado, puesto que el nuevo iPhone 17 Pro Max tendrá dos versiones con diferentes baterías. ¿Por qué pasa esto? Aquí sabrás el motivo.
Este martes 9 de septiembre, Apple paralizó al mundo con la llegada de su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, un equipo que ha mejorado su sistema fotográfico, renovó su diseño y ahora posee un chip con un 30% más de eficiencia.
Sin embargo, si bien Apple no ha profundizado en la batería que tendrá este nuevo iPhone 17 Pro Max, se sabe que habrán dos versiones de este equipo. ¿Cómo así? Y es que la marca estadounidense lanzará un teléfono con una batería de 5000 mAh y un dispositivo con 4800 mAh. ¿Por qué pasa esto? Aquí todos los detalles.
Para esta nueva generación, Apple lanzará un iPhone 17 Pro Max con tarjeta eSIM y otro con ranura para nanoSIM dual. Si bien esta diferencia pareciera algo insignificante, determina cuánta batería tendrá el equipo. Ya que la versión eSIM tiene 5000 mAh, mientras que la otra llega con 4800 mAh.
Las dos versiones del iPhone 17 Pro Max. Foto: Weibo
En países como Perú, Chile, Argentina y Colombia, los usuarios aún utilizan en mayor cantidad las nanoSIM, por lo que para estos países llegará la versión iPhone 17 Pro Max con ranura para tarjetas y por ende solo 4800 mah. Mientras que en países como México, Estados Unidos, España y Alemania, los iPhone 17 Pro Max tendrán 5000 mah.
¿Qué pasa si quiero comprar el iPhone 17 Pro Max con 5000 mAh? Para utilizar esta versión deberás migrar tu tarjeta nanoSIM a una eSIM. En Perú empresas como Entel, Claro, Movistar y Bitel ya ofrecen esta alternativa, pero no es muy demandada por los usuarios. ¿Qué te parece? ¿Comprarás esta versión?
Características del iPhone 17 Pro Max. Foto: Apple
