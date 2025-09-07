Es el iPhone PRO MAX más barato que puedes comprar en 2025: triple cámara 4K, procesador TOP y 1TB de memoria

Los teléfonos de Apple se han convertido en referentes a nivel mundial, puesto que están provistos de los sensores de cámaras más avanzados, procesadores TOP, diseño de alta calidad y además tienen un sistema operativo muy eficiente.

Para este 9 de septiembre, Apple lanzará el nuevo iPhone 17 Pro Max, su versión más avanzada. Sin embargo, el precio que tendrá no bajo de los 1200 dólares, por lo que los usuarios están buscando opciones más baratas, pero que tengan la misma potencia.

Es así que el iPhone 13 Pro Max se ha convertido en la propuesta más atractiva para este 2025, ya que no solo tiene una gran capacidad y cámaras de primer nivel. Su precio se ha reducido tanto que ahora cuesta menos que un gama alta de Xiaomi o un teléfono de Samsung. ¿No lo crees? Conoce todos los detalles de este teléfono premium con calidad elevada.

iPhone 13 Pro Max: ficha técnica completa

Para empezar este análisis del iPhone 13 Pro Max debemos mencionar la gran calidad de pantalla que tiene. En este caso se trata de un panel Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución 2778 x 1284 pixeles y unos 1000 nits de brillo.

Sin lugar a dudas lo mejor del iPhone 13 Pro Max es su juego de cámaras de alto nivel: sensor de 12MP, lente gran angular de 12MP, lente telefoto de 12MP y selfie de 12MP. Videos en 4K a 60fps totalmente asegurados y unas fotografías en alta calidad en cualquier ambiente.

Este es el iPhone 13 Pro Max. Foto: Xataka

Por si fuera poco, este iPhone 13 Pro Max llega con uno de los mejores procesadores de Apple, el Bionic A15, el cual además llega con 6GB de RAM y 1TB de memoria en su versión más potente. Además, su batería es de 4373 mAh y carga a 25W por cable.

El precio del iPhone 13 Pro Max en 2025 es de 2,679 soles, lo que al tipo de cambio representan unops 760 dólaress americanos. Cabe resaltar que ese precio depende del distribuidor al cual acudas. Puedes comprar este equipo de gran calidad con un costo insuperable.