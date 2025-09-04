- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
iPhone 17 Pro Max: filtran precio y los seis colores que tendrá el teléfono de Apple que renueva diseño y graba en 8K
Ya no falta nada para la llegada del iPhone 17 Pro Max y finalmente se reveló el exorbitante precio tendrá este potente teléfono de Apple. ¡Vas a tener que ahorrar bastante!
Este martes 9 de septiembre, finalmente Apple presentará de forma oficial su nueva generación de iPhone y con ello llegará al mercado el tan esperado iPhone 17 Pro Max, su teléfono más TOP el cual no solo renovará su diseño, sino que mejorará su sistema fotográfico, tendrá un mejor procesador, más batería y carga rápida.
A pocos días de esta presentación oficial, en redes sociales como Weibo y X, se ha filtrado el precio que tendrá este potente iPhone 17 Pro Max, así como los colores que tendrá y todas las especificaciones que llegan para este nuevo teléfono.
PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple
¿Qué precio tendrán los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max?
Según la página AppleTrack, una de las filtradores más reconocidas en X, antes Twitter, el precio de los nuevos teléfonos de Apple oscila entre los 799 dólares a 1249 dólares. Estos serían los precios de estos modelos:
- iPhone 17: $799 (same as iPhone 16)
- iPhone 17 Air: ~$949
- iPhone 17 Pro: $1,049
- iPhone 17 Pro Max: $1,249
De ser cierto, el iPhone 17 Pro Max en Perú debería costar unos 4,412.09. Sin embargo, el tipo de cambio varía y en realidad los equipos de Apple podrían llegar entre 5000 a 6000 soles.
¿Qué colores estrenará el nuevo iPhone 17 Pro Max?
Si bien aún no se ha realizado la presentación oficial del iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que se ha filtrado seis colores que tendrá este nuevo teléfono premium de Apple. Los colores que se han mostrado son negro, blanco, gris, azul oscuro, naranja y liquid glass o crital líquido.Colores del iPhone 17 Pro Max. Foto: Weibo
¿Qué características tendrá el iPhone 17 Pro Max?
El iPhone 17 Pro Max tendrá cuerpo de aluminio y una pantalla Retin XDR de 6.9 pulgadas con 120Hz. El procesador será el nuevo Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, batería de 5000 mAh con carga de 40W.
Lo mejor de todo es que el iPhone 17 Pro Max llegará con triple cámara de 48MP: lente principal, telefoto, gran angular y selfie de 20MP. Sin duda un gran cambio en este apartado, ya que ahora podrás hacer videos duales y grabar en 8K.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00