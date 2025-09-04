- Hoy:
iPhone 17 Pro Max: ¿cuánto costará el SUPER TELÉFONO de Apple en Perú?
Apple está alistando el lanzamiento de la línea del iPhone 17 y además de llegar con cambios en la memoria RAM y cámara, también tendrá otras modificaciones.
El 2025 quedará marcado como el año en el que Apple marcó un antes y un después para sus teléfonos inteligentes y es que el iPhone 17 tendría un nuevo diseño en la cámara trasera y también incluirán otros cambios en el modelo básico. ¿Qué se sabe de su precio? Los rumores apuntan a un incremento.
PUEDES VER: Este Motorola tiene diseño TOP, 6000 mAh de batería y cámaras 4K con Inteligencia Artificial: supera al iPhone 16
Apple es una de las marcas más importantes en el sector tecnológico no solamente por lanzar productos como la MacBook o relojes inteligentes, sino que también por sus poderosos smartphones. Estos equipos se diferencian del resto por manejar una potente calidad fotográfica.
Precio del iPhone 17 Pro Max en Perú
De momento, no hay información oficial de los precios de los nuevos iPhone 17, pero lo más probable es que la nueva línea de celulares de Apple tenga un rango de precios similares a los del iPhone 16. Solo queda esperar al lanzamiento el día 9 de septiembre, pero las estimaciones y rumores indican que habría un incremento de precio de 100 dólares en el modelo Pro Max.Características del iPhone 17 Pro Max. | Foto: Captura
Para tener una idea de lo que podría costar el iPhone 17 Pro Max en Perú, podemos considerar los precios que tuvo el modelo anterior en el país. Además, que el cambio de moneda también es un factor importante, así como el modelo, capacidad de almacenamiento y distribuidor.
El iPhone 16 Pro Max de 256GB tuvo un precio base de alrededor de aproximadamente de $1,199 USD, lo que en Perú, considerando impuestos y márgenes de distribuidores, podría traducirse en un rango de S/ 5,000 a S/ 7,000.Precios aproximados del iPhone 17 Pro Max. | Foto: Captura
