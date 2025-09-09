Tiembla iPhone 17 Pro Max: se revela el diseño del Samsung S26 Ultra con un cambio que los usuarios piden por años

El mundo de la tecnología ha paralizado con el lanzamiento de los nuevos celulares de Apple: los iPhone 17, los cuales ya vienen causando mucho de qué hablar gracias a sus diseños, prestaciones y precios, por lo que la pelota, de forma indirecta, recae sobre Samsung, la competencia directa, donde los surcoreanos en la obligación de estar por encima de las expectativas.

Por ello, pese a que todavía faltan unos buenos meses para el lanzamiento de la familia Galaxy S26, los rumores y filtraciones están a la orden del día, siendo las más solicitadas las que tienen que ver con el Samsung S26 Ultra del que, aparentemente, presentarán nuevo diseño.

¿Samsung S26 Ultra con nuevo diseño?

Todo comenzó hace un día cuando Smartprix publicó una imagen de lo que apunta a ser el diseño de la serie S26 de Samsung y nos damos con la sorpresa de que está claramente inspirado en su línea Galaxy A de gama media,

En ese sentido, de acuerdo a los renders mostrados, el Samsung S26 Ultra tendría un módulo que rodea todos los 3 sensores, mientras que los otros 2 lentes, más el flash LED quedan fuera del mismo. Esto a ojos de cualquiera podría parecer poca cosa, pero lo cierto es que con ello Samsung dejaría claro sus intenciones de cambiar su diseño.

Estos son los renders de los Samsung S26 que serán lanzados en 2026.

Otro cambio importante sería mejorar la cuestión de las esquinas afiladas que hoy vemos presentes en el S25 Ultra que lo hace un tanto incómodo, por lo que es muy probable que apuesten por esquinas suaves como vemos en los iPhone o en los Google Pixel.

De buenas a primeras, diera la impresión de que es algo meramente estético, pero lo cierto que darían mayor comodidad en el uso, a la vez de una apariencia moderna, refinada, todo ello sin perder la identidad de los Galaxy Ultra.

¡Por fin! más carga rápida

Otro de los cambios notables en el Samsung S26 Ultra es que no solo mantendría los 5,000mAh de potencia en la batería, sino que luego de muchos años, los surcoreanos aumentan su carga rápida en 60W.

Pese a todo, se mantiene el S-Pen

Corre el rumor de que, por lo menos, el Samsung S26 Ultra incluirá carga inalámbrica Qi2, lo que podría poner en riesgo la continuidad del S-Pen en este terminal. Sin embargo, una imagen parece desmentir esto.

El Samsung S26 Ultra sí incluiría S-Pen.

Ice Universe se encargó de mostrar donde el próximo buque insignia de Samsung mantendrá la ranura para colocar ese aparato, conservando este dispositivo que está tan presente en los celulares Ultra.

Cámara fotográfica con cambios

De acuerdo a las diversas filtraciones, el Samsung S26 Ultra contará con cuatro cámaras traseras, de las cuales tres recibirán mejoras de cierta importancia respecto a la actual generación. Veamos.

La principal seguirá con 200MP, pero con apertura más amplia de f/1.4, permitiendo captar un 47 por ciento más de luz. El zoom óptico 3X ahora será de 12MP (ya no de 10MP) con un sensor S5K3LD más grande para mejor la nitidez y detalle con zoom intermedio.

El zoom óptico 5X de 50MP mejorará con su nueva apertura de f/2.9 que da la posibilidad de permitir un 38 por ciento más de entrada de luz.

Otras novedades

El Samsung S26 Ultra, se espera, venga con una pantalla de 6,9 pulgadas, con cristal antirreflectante posiblemente, con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, RAM de 16GB, así como memoria interna hasta los 1TB.

Así se vería de costado el Samsung S26 Ultra.