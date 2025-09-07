No necesitas el iPhone 17 Pro Max, basta y sobra con este Samsung: pantalla QHD+, 4 cámaras y el mejor software

Queda poco para la salida del iPhone 17 Pro Max el cual se lanzará este martes 9 de septiembre, pero hasta eso, es el Samsung S25 Ultra el smartphone más potente de nuestros días, por lo que en las siguientes líneas vamos a darte una reseña de este potente dispositivo móvil.

Pantalla y procesador de 5 estrellas

La pantalla del Samsung S25 Ultra es un AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, con una soberbia resolución QuadHD+, a la vez de una tasa de refresco de 120 hercios que te darán mucha fluidez, a la vez de protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Armor 2 y certificación IP68 que lo hace acuático.

Su procesador es el poderosísimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite que no te presentará ningún problema con lags, sobrecalentamientos, ni reinicios inesperados al jugar videojuegos con gráficos altos, así como la multitarea. Su RAM es de 12GB, mientras que su memoria interna (ROM) es de 256GB, de 512GB y de 1TB.

Buena experiencia con foto y video

La fotografía del Samsung S25 Ultra es uno de sus puntos más altos, contando con lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, zoom 5X de 50 megapíxeles, zoom 3X de 10 megapíxeles, ultra gran angular de 50 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

La grabación de video será satisfactoria. Puede grabar a un máximo de 8K a 30fps, pero también a 4K a 60fps, con resultados muy positivos.

Buena autonomía y software insuperable

La batería del Samsung S25 Ultra tiene 5,000mAh de potencia suficiente para usarlo por casi todo un día, mientras que su carga rápida es de 45W para que esté listo al 100 por ciento en 50 minutos, aproximadamente, a la vez de traer carga inalámbrica de 15W.

Su sistema operativo es el OneUI 7 basado en Android 15, el cual incluye Galaxy AI, la poderosa inteligencia artificial de la marca surcoreana, la misma que está acompañada de una política de actualizaciones de 7 años para dar soporte a software y parches de seguridad.

Precio del Samsung S25 Ultra

Para adquirir el Samsung S25 Ultra, en México lo puedes comprar desde los 19,159 pesos; en Perú desde los 3,654 soles; en Colombia desde los 4,199.900 pesos; en España desde los 1,199 euros (Amazon).