Este nuevo gama alta de Samsung es mejor que el Galaxy S25 y cuesta menos: videos en 8K, carga 45W y pantalla 120Hz
Este nuevo teléfono premium de Samsung llega para competir con el iPhone 17. Tiene cámaras con calidad 8K, 512GB de memoria y tiene precio bajo.
Este 9 de septiembre, Apple presentará su nueva serie de teléfonos premium: el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro nuevos modelos que sobresalen por su gran capacidad y potentes cámaras.
Sin embargo, Samsung se ha propuesto competir con la marca estadounidense y acaba de lanzar al mercado global su gama alta más 'barato', el cual supera en todo al Galaxy S25, pero cuesta mucho menos.
PUEDES VER: No necesitas comprar el Galaxy A56: su 'hermano menor' es más potente, tiene pantalla AMOLED y cámaras 4K
Este nuevo modelo es el Galaxy S25 Fan Edition, un equipo que cuenta con una gran potencia y un precio mucho más accesible. En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de este nuevo smartphone, el cual pronto llegará a todos los mercados.
Galaxy S25 Fan Edition: ficha técnica completa
La pantalla del Galaxy S25 FE es un panel Dynamic AMOLED 2X con una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.
Si hablamos de potencia, Samsung tiene sus propios procesadores y en este caso, este nuevo Galaxy S25 FE llega con el Exynos 2400, una RAM de 8GB, 512GB de memoria interna, además de 4900 mAh de batería y carga de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica.Este es el Galaxy S25 Fan Edition. Foto: composición/www.gsmarena.com
Uno de los atributos más importantes de este nuevo Samsung es su juego de cámaras: en este caso tenemos un lente de 50MP con OIS, lente telefoto de 8MP zoom 3X, lente ultra gran angular de 12MP y Selfie de 12MP. Ahora podrás grabar videos en 8K a 30fps y 4K a 120fps.
El precio del Galaxy S25 FE es de 780 euros, lo que al tipo de cambio representan unos 3200 soles en Perú. Sin embargo, su llegada aún no es oficial, por lo que no se sabe el precio final que tendrá.
