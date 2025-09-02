Ni el iPhone 16 Pro Max, ni el Galaxy Z Fold7: estos son los 5 teléfonos Android más potentes del mundo

Según las últimas cifras globales, hasta inicios del 2025, se estima que en el mundo existen más de 7210 millones de smartphones. Asimismo, se ha mencionado que 3,6 mil millones de usuarios de Android en el mundo en 2025, lo que representa el 71% del mercado global de celulares.

El gran aumento de la demanda de estos dispositivos ha generado que marcas como Samsung, Motorola, Honor, Oppo, ZTE, Huawei, vivo, Apple y otras busquen liderar el ranking mundial con sus nuevos smartphones. Sin embargo, solo algunos modelos podrán ser considerados como los más TOP.

AnTuTu, es la herramienta de benchmarking que mide el rendimiento del CPU, GPU, RAM, almacenamiento y experiencia del usuario, acaba de compartir los resultados de su último ranking de agosto del 2025 y se ha revelado cuáles son los 5 smartphones más potentes del planeta.

En el puesto 5 tenemos al smartphone gamer más potente de Xiaomi, el POCO F7 Ultra, una posición más arriba tenemos al One Plus 13. En el puesto 3 figura el iQOO Neo 10 Pro+, superado por el iQOO 13 de Vivo. Finalmente, en el puesto 1 tenemos al Red Magic 10 Pro de ZTE.

Este es el ranking Antutu agosto 2025. Foto: captura.

¿Qué características tienen estos cinco teléfonos que figuran en el TOP de los smartphones más potentes? Aquí todas las especificaciones que debes tener en cuenta antes de comprarlos.

Red Magic 10 Pro de ZTE: TOP1

El Red Magic 10 Pro es un smartphone GAMER que tiene el chip Snapdragon 8 Elite con hasta 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, acompañado de un sistema avanzado de enfriamiento con ventilador físico y disipación de metal líquido; su pantalla AMOLED de 6.85 " ofrece una tasa de refresco de 144 Hz y brillo cercano a los 2 000 nits, mientras que su batería de 7000 mAh admite carga rápida de hasta 120 W. Su precio puede llegar a 1000 dólares en su configuración más potente.

Este es el Red Magic 10 Pro de ZTE. Foto: ZTE

iQOO 13 de Vivo: TOP2

El iQOO 13 posee el Snapdragon 8 Elite (3 nm), pantalla LTPO AMOLED de 6.82 " con resolución QHD+ y 144 Hz, con protección IP68/69 y soporte HDR10+; viene con hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0, además de batería Si/C de aproximadamente 6 150 mAh con carga rápida de 120 W. Su precio en EE. UU. alcanza USD 730.

Este es el iQOO 13 de Vivo. Foto: vivo

iQOO Neo10 Pro+: TOP3

El iQOO Neo10 Pro+ llega con Snapdragon 8 Elite (3 nm) y GPU Adreno 830, acompañado de hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.1; su pantalla AMOLED de 6.82 " es 2K con refresco de 144 Hz y brillo hasta 4 500 nits; incluye batería de 6 800 mAh con carga rápida de 120 W. Su precio inicial en China equivalente a 625 dólares.

Este es el iQOO Neo10 Pro+. Foto: Vivo

OnePlus 13: TOP4

El OnePlus 13 tiene en su núcleo al Snapdragon 8 Elite (3 nm) junto a hasta 24 GB de RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0; su pantalla LTPO OLED de 6.82 " QHD+ ofrece refresco de hasta 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision y brillo pico de 4 500 nits. Su batería es de 6 000 mAh con carga rápida por cable de 100W y carga inalámbrica magnética de 50W. Su precio va desde USD 899.

Este es el OnePlus 13. Foto: OnePlus

Poco F7 Ultra: TOP5

El Poco F7 Ultra es un smartphone GAMER de Xiaomi que también integra Snapdragon 8 Elite, hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.1; su pantalla AMOLED de 6.67 " tiene resolución 2K (1440×3200), refresco de 120 Hz. Su batería es de 5 300 mAh con carga rápida de 120W y carga inalámbrica de 50W. El precio que maneja es de 835 dólares en su versión más elevada.

Este es el Poco F7 Ultra. Foto: Xiaomi.