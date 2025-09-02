- Hoy:
Este iPhone solo tiene una cámara, pero graba en mejor calidad que el Galaxy A56: además es más potente y barato
Con solo una cámara de 48MP, este iPhone te permite filmar en 4K a 60fps. Además, tiene el mejor procesador de Apple de 2024 y su precio ha disminuido demasiado.
Ya no falta nada para la llegada de los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, se estima que el precio de estos nuevos teléfonos rondará entre los 900 a 1400 dólares, por lo que los usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más económicas.
Este es el caso del iPhone 16e, un teléfono que fue lanzado a inicios de este 2025 y se ha convertido en una alternativa muy atractiva, puesto que cuesta menos que otros modelos, pero tienen una gran capacidad tanto en procesador, memoria RAM, almacenamiento y cámaras de alta definición. ¿Vale la pena comprar este equipo de Apple? Aquí te vamos a revelar sus especificaciones para que puedas conocer si deberías comprarla o esperar un poco más.
PUEDES VER: Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo
iPhone 16e: ficha técnica completa y precio oficial
En primer lugar, el iPhone 16e tiene una pantalla OLED de 6.1 pulgadas Super Retina XDR, además de 2532 x 1170 pixeles y además tiene un brillo máximo de 1200 nits y compatibilidad con HDR.
Por si fuera poco, tenemos un procesador Apple Bionic A18, además de 512GB de memoria interna, 8GB de RAM y una batería de 4000 mAh con carga de tipo C de 25W.Este es el iPhone 16e de Apple. Foto: Apple
Lamentablemente, el iPhone 16e solo tiene una cámara y es de 48MP con foco 1.6 y te permite grabar en 4K a 60fps. Sin embargo, el selfie es de 12MP con foco 1.9. Si bien solo son dos sensores, podrás tener fotografías de alta calidad. Una de las mejores versiones para tomar instantáneas.
¿Qué precio tiene el iPhone 16e? El precio de este teléfono es de 2899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 820 dólares. ¿Qué te parece?
