Apple Event 2025: Apple revela fecha y hora OFICIAL de la llegada del iPhone 17 Pro Max

La espera terminó. Finalmente Apple acaba de realizar el anuncio de la fecha y hora oficial de su Apple Event 2025, evento en el que mostrará al mundo sus nuevos teléfonos premium: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Si bien la marca estadounidense mantuvo un hermético silencio sobre sus nuevos teléfonos, pese a la gran cantidad de filtraciones que se han realizado sobre sus nuevos teléfonos, lo cierto es que finalmente tenemos fecha oficial para la presentación del iPhone 17 Series, la cual estará a cargo de Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

El Apple Event 2025 se realizará el próximo MARTES 9 de septiembre de este 2025 a las 10:00 Pacific Time (PT). Si eres de Perú podrás ver el evento EN VIVO desde las 12:00 p.m.

Si bien algunos creadores de contenido e influencers podrán vivir el lanzamiento de forma presencial, millones de personas podrán ver la presentación de los nuevos iPhone 17 desde el canal de YouTube de Apple, el cual puedes revisar en el siguiente LINK.

iPhone 17 Pro Max: características

Según las últimas filtraciones, se estima que el iPhone 17 Pro Max tendrá una pantalla tipo OLED Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco.

Uno de los más grandes cambios de este iPhone 17 Pro Max se verá en sus cámaras, puesto que se dice que este nuevo equipo de Apple tendrá triple cámara de 48MP: fusion cámara, gran angular y telefoto. Eso no es todo ya que el selfie será de 24MP y esta configuración te permite grabar en 8K a 60fps.

Asimismo, si bien años anteriores se criticó bastante la batería de los iPhone, esto cambiará puesto que el iPhone 17 Pro Max finalmente tendrá 5000 mAh de batería con carga de 40W por cable y 25W MAgSafe, de forma inalámbrica.