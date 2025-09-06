Los 5 celulares Huawei con buenos precios: modelos más recientes para comprar en el 2025

Huawei es una empresa tecnológica reconocida a nivel mundial que se maneja desde China y además de contar con teléfonos con herramientas avanzadas, también tiene otros productos que posicionan a la marca como una de las máximas referentes, a pesar de las restricciones que tiene en diferentes países.

Los 5 celulares Huawei que se recomiendan comprar por buenos precios

Durante el 2025, Huawei se ha sabido mantener en el mercado de smartphones por ofrecer unas cámaras con calidad excepcional, baterías de alta duración y diseños realmente llamativos. Aunque no cuenta con los servicios de Google, sí es posible instalarlos de manera manual a través de AppGallery. La marca cuenta con smartphones potentes que tienen un excelente equilibrio entre la calidad y precio, tanto en la gama media como la alta.

Huawei Pura 70

Se debe considerar su compra porque es una de las estrellas del 2024 que también tiene una potencia similar a la del Pura 80. Trabaja con una pantalla LTPO OLED de 6.6 pulgadas con resolución 1.5K y 120Hz para colores vibrantes. Incluye el procesador Kirin 9000S con 12GB de RAM asegura rendimiento fluido en multitarea y edición de fotos. La calidad fotográfica tiene al lente principal de 50MP con zoom óptico. La batería tiene una capacidad de 4900mAh con carga de 100W.

Modelos de Huawei. | Foto: Captura

Huawei Pura 70 Pro

Es el primer teléfono que se recomienda para expertos en fotografías que buscan resultados más profesionales. Este dispositivo móvil tiene una pantalla OLED curva de 6.8 pulgadas a 120Hz y 12GB de RAM, que es garantía de una buena productividad. La batería, con capacidad de 5050 mAh, puede durar hasta dos días y su carga inalámbrica es de 50W. En cuanto a las cámaras, la principal y teleobjetivo tienen calidad de 48 MP y también trabaja con herramientas de inteligencia artificia.

Huawei Mate 50 Pro

Este teléfono es todoterreno y aunque tiene varios años desde su lanzamiento, todavía es considerado como uno de los mejores debido a las características que tiene como el procesador Snapdragon 8+ Gen 1 y los 8GB de la memoria RAM. El celular también brinda una calidad de fotos bastante aceptable con el lente principal de 50 MP.

Huawei Nova 12 SE

Se lanzó recientemente y ofrece un diseño delgada con marcos mínimos que suman a su diseño exclusivo. En cuanto a la pantalla, es una OLED de 6.67 pulgadas que tiene hasta 120 Hz. Para ofrecer un óptimo rendimiento, se cuenta con el procesador Snapdragon 680 y 8GB de RAM para el manejo de aplicaciones exigentes sin ningún problema. La batería de 4500 mAh puede aguantar una carga rápida de 66W y su cámara cuádruple, con la principal con 108 MP, consigue imágenes en alta calidad.

Huawei Nova 12i

Si cuentas con un presupuesto bajo, entonces este dispositivo es un modelo bastante accesible por ser económico y equilibrada. Cuenta con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas a 90 Hz para garantizar una pantalla bastante fluida con procesador Snapdragon 680 con 8GB de RAM y una batería de 5000 mAh.

Los expertos posicionan a Huawei como una de las marcas más completas debido a la innovación que demuestra en sus modelos y por siempre priorizar diversas opciones con buena fotografías, rendimiento y más.