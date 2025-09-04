Lanzamiento oficial del Samsung S25 FE: características, precio, batería y todas las especificaciones

Desde hace varios años, Samsung no deja de mostrar sus innovaciones tecnológicas y tras mucho tiempo de espera, la marca informó en el IFA 2025 las características oficiales del nuevo Galaxy S25 FE. De esta manera, se da una continuación a la gama Fan Edition que tiene como objetivo ser más accesible para los usuarios y manteniendo sus herramientas con tecnología avanzada.

Finalmente fue presentado el nuevo smartphone de Samsung que se supo incluirá la última versión de Galaxy AI, además de otras mejoras en cuanto a la cámara y la duración de la batería. Este modelo no se acerca de la realidad premium que tiene el modelo más reciente de la marca.

Características del Samsung S25 FE

Como era de esperarse, el precio del Samsung Galaxy S25 FE se mantiene al igual que la versión que se lanzó el año pasado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto también podría según la cantidad de almacenamiento que se elija y país de compra. A continuación, las especificaciones del teléfono

Pantalla: 6,7 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

Dimensiones: 76,6 x 161,3 x 7,4 mm

Peso: 190 g

Cámara trasera: principal de 50 MP, Ultra gran angular de 12 MP, Teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x

Cámara frontal: 12 MP

Procesador: Exynos 2400 (4nm)

Memoria: 8GB de RAM

Almacenamiento: 128/256/512 GB

Batería:4.900 mAh

Carga con cable: 45W

Resistencia al agua: IP68

Colores: azul marino, azul glacial, negro intenso, blanco

Especificaciones del Samsung S25 FE. | Foto: Captura

Se supo que el Samsung Galaxy S25 FE ofrecerá siete años de actualizaciones con el sistema operativo de Android. Asimismo, el nuevo teléfono de Samsung contará con seis meses de Google AI Pro de manera gratuita. Viene equipado con el Circle to Search de Google, Gemini Live, además de otras funciones de IA.