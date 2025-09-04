- Hoy:
Lanzamiento oficial del Samsung S25 FE: características, precio, batería y todas las especificaciones
Samsung sigue sorprendiendo con los lanzamientos tecnológicos y en septiembre lanzó oficialmente el modelo Galaxy S25 FE, que es una mejora a la edición anterior.
Desde hace varios años, Samsung no deja de mostrar sus innovaciones tecnológicas y tras mucho tiempo de espera, la marca informó en el IFA 2025 las características oficiales del nuevo Galaxy S25 FE. De esta manera, se da una continuación a la gama Fan Edition que tiene como objetivo ser más accesible para los usuarios y manteniendo sus herramientas con tecnología avanzada.
Finalmente fue presentado el nuevo smartphone de Samsung que se supo incluirá la última versión de Galaxy AI, además de otras mejoras en cuanto a la cámara y la duración de la batería. Este modelo no se acerca de la realidad premium que tiene el modelo más reciente de la marca.
Características del Samsung S25 FE
Como era de esperarse, el precio del Samsung Galaxy S25 FE se mantiene al igual que la versión que se lanzó el año pasado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto también podría según la cantidad de almacenamiento que se elija y país de compra. A continuación, las especificaciones del teléfono
- Pantalla: 6,7 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
- Dimensiones: 76,6 x 161,3 x 7,4 mm
- Peso: 190 g
- Cámara trasera: principal de 50 MP, Ultra gran angular de 12 MP, Teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x
- Cámara frontal: 12 MP
- Procesador: Exynos 2400 (4nm)
- Memoria: 8GB de RAM
- Almacenamiento: 128/256/512 GB
- Batería:4.900 mAh
- Carga con cable: 45W
- Resistencia al agua: IP68
- Colores: azul marino, azul glacial, negro intenso, blanco
Se supo que el Samsung Galaxy S25 FE ofrecerá siete años de actualizaciones con el sistema operativo de Android. Asimismo, el nuevo teléfono de Samsung contará con seis meses de Google AI Pro de manera gratuita. Viene equipado con el Circle to Search de Google, Gemini Live, además de otras funciones de IA.
