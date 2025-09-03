0

Motorola G54 vs Honor x6c: cuál es mejor, en qué se diferencian y precios de los celulares gama media

Si estás buscando un celular de gama media, entonces es importante que tomes en cuenta cuáles son los mejores y que debes considerar para este 2025.

Jasmin Huaman
Los teléfonos de Honor y Motorola que combinan en la gama media.
Los teléfonos de Honor y Motorola que combinan en la gama media. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El mundo de los dispositivos móviles sigue incrementando y en específico, el rubro de la gama media. En esta oportunidad, vamos a analizar la ficha técnica del Motorola G54 y el Honor X6c. Según sus características, solamente uno de ellos es recomendable comprar en el 2025.

Novedades y características del lanzamiento del iPhone 17.

PUEDES VER: iPhone 17: cuándo sale, dónde ver la presentación en vivo y horarios en todo el mundo

Características y ficha técnica del Motorola G54 y el Honor X6c

CaracterísticasMotorola G54Honor x6c
Pantalla6.5", 1080 x 2400 pixels6.61", 720 x 1604 pixels
ProcesadorMediatek Dimensity 7020 2.2GHzMediatek Helio G81 Ultra 2GHz
RAM8GB6GB/8GB
Almacenamiento128GB128/256GB
CámaraDual, 50MP+2MPDual, 50MP+QVGA
Batería5000 mAh5300 mAh

Lo mejor del Motorola G54 es que es capaz de ofrecer resistencia de manera ilimitada y además ofrece una expeirneica de sonido increíble con el sistema Dolby Atmos y parlantes stereo. También, destacar que tiene una potente batería de 5000 mAh con una estabilización óptica de imagen y una tasa de refresco de 120 Hz.

Por su parte, el Honor X6c también tiene lo suyo con su resistencia a fuertes impactados y soportar gotas de agua. Asimismo, mencionar que tiene una cámara dual de alta resolución y su carga rápida es de 35W con una batería de 5300 mAh.

En cuanto a la decisión final de cuál comprar, dependerá de las necesidades de cada usuario. Al ser teléfonos que tienen más de un año de lanzamiento, su precio sigue disminuyendo con el lanzamiento de nuevos dispositivos móviles.

A pesar de ello, el Motorola G54 es ligeramente superior de acuerdo a las especificaciones técnicas que demuestran en su ficha técnica. Sin embargo, el Honor X6c no es una mala alternativa para adquirir en este 2025. Su procesador, almacenamiento y potencia es totalmente recomendable.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Ni el iPhone 16 Pro Max, ni el Galaxy Z Fold7: estos son los 5 teléfonos Android más potentes del mundo

  2. iPhone 17: cuándo sale, dónde ver la presentación en vivo y horarios en todo el mundo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano