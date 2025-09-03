- Hoy:
Motorola G54 vs Honor x6c: cuál es mejor, en qué se diferencian y precios de los celulares gama media
Si estás buscando un celular de gama media, entonces es importante que tomes en cuenta cuáles son los mejores y que debes considerar para este 2025.
El mundo de los dispositivos móviles sigue incrementando y en específico, el rubro de la gama media. En esta oportunidad, vamos a analizar la ficha técnica del Motorola G54 y el Honor X6c. Según sus características, solamente uno de ellos es recomendable comprar en el 2025.
Características y ficha técnica del Motorola G54 y el Honor X6c
|Características
|Motorola G54
|Honor x6c
|Pantalla
|6.5", 1080 x 2400 pixels
|6.61", 720 x 1604 pixels
|Procesador
|Mediatek Dimensity 7020 2.2GHz
|Mediatek Helio G81 Ultra 2GHz
|RAM
|8GB
|6GB/8GB
|Almacenamiento
|128GB
|128/256GB
|Cámara
|Dual, 50MP+2MP
|Dual, 50MP+QVGA
|Batería
|5000 mAh
|5300 mAh
Lo mejor del Motorola G54 es que es capaz de ofrecer resistencia de manera ilimitada y además ofrece una expeirneica de sonido increíble con el sistema Dolby Atmos y parlantes stereo. También, destacar que tiene una potente batería de 5000 mAh con una estabilización óptica de imagen y una tasa de refresco de 120 Hz.
Por su parte, el Honor X6c también tiene lo suyo con su resistencia a fuertes impactados y soportar gotas de agua. Asimismo, mencionar que tiene una cámara dual de alta resolución y su carga rápida es de 35W con una batería de 5300 mAh.
En cuanto a la decisión final de cuál comprar, dependerá de las necesidades de cada usuario. Al ser teléfonos que tienen más de un año de lanzamiento, su precio sigue disminuyendo con el lanzamiento de nuevos dispositivos móviles.
A pesar de ello, el Motorola G54 es ligeramente superior de acuerdo a las especificaciones técnicas que demuestran en su ficha técnica. Sin embargo, el Honor X6c no es una mala alternativa para adquirir en este 2025. Su procesador, almacenamiento y potencia es totalmente recomendable.
