¿Qué hace a este Honor mejor compra que el Samsung A36?: IA superior, batería potente de 5,230mAh y fotos de 105MP

Creo no exagero al decir que este 2025 Honor ha terminado de consolidarse como una de las marcas tecnológicas más importantes del planeta. Si me preguntas el porqué de esta afirmación, es que se ha asentado bien en casi todos los mercados del globo, en gran medida debido a sus terminales ultra potentes como el Honor Magic 7 Pro, pero también por renovar su catálogo de gama media donde el Honor 400 Lite tiene un lugar capital, gracias a su diseño, ficha técnica y precio muy competitivo.

Características del Honor 400 Lite

El Honor 400 Lite nos sorprende desde el arranque con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, potenciado con tasa de refresco de 120 hercios ideal para disfrutar de contenido multimedia, esto se compensa con su gran resolución FullHD+ de 2,412 x 1,080 píxeles, así como un brillo máximo altísimo de 3,500 nits.

Por otro lado, el chip con el que está integrado es el MediaTek Dimensity 7025 Ultra, que está al nivel del Snapdragon 6 Gen 3, así como un RAM de 8GB y 12GB, mientras que el almacenamiento interno alcana los 256GB.

El Honor 400 Lite nos presenta una batería de 5,230mAh, por lo que tendrás potencia de uso de casi un día completo, y cuando lo necesitas dispones de una carga rápida de 35W Honor SuperCharge, por lo que estará listo al 100 por ciento en unos 60 minutos.

El sistema operativo del Honor 400 Lite se ha convertido en uno de los más estables del mercado actual, por lo que aquí nos topamos con el MagicOS 9 basado en Android 15, contando con Honor AI, la inteligencia artificial de la marca china, a la vez de actualizaciones de 6 años para soportar software y parches de seguridad.

La fotografía ha convencido a más de uno, por lo que en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 108 megapíxeles, a la vez de un gran angular de 5 megapíxeles, junto con un frontal de 16 megapíxeles. El video no es su fuerte, dado que solo podremos grabar en los 1080p a 30fps.

Como ya es un sello de agua en este fabricante, la resistencia del 400 Lite es uno de sus grandes puntos a favor, ya que nos encontraremos con certificación IP65 contra el polvo y agua, teniendo la posibilidad sacar fotos sumergidos; así como certificado SGS de cinco estrellas que lo convierte en antigolpes y caídas.

Precio del Honor 400 Lite

Si te gusta el Honor 400 Lite, lo puedes adquirir en México desde los 5,622 pesos; en Perú desde los 1,086 soles; en Colombia desde los 1,799.900 pesos (Claro); en España desde los 249 euros (Amazon).