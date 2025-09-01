- Hoy:
- Partidos de hoy
- Erick Noriega
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Este Honor con cámara de 180MP y resolución 4K es más potente que el Galaxy S25 Ultra de Samsung y cuesta menos
Este teléfono de Honor no solo tiene acabado premium, soporta agua, tiene procesador Gamer avanzado y batería infinita. Sus cámaras figuran en el ranking mundial por su gran calidad.
Si bien en el mercado global los teléfonos de Apple y Samsung son reconocidos por su gran potencia tanto en cámaras como por sus avanzados chips, lo cierto es que la marca china Honor se está ganando el reconocimiento mundial, puesto que sus teléfonos no solo tienen gran calidad, sino también ahora incluye funciones con Inteligencia Artificial.
En 2024, la marca china presentó al mundo su nuevo teléfono premium, el Honor Magic 6 Pro 5G, un smartphone cuyas cámaras profesionales se han convertido en un referente a nivel mundial, figurando en el TOP 10 de los equipos con mejores sensores y potencia gamer. Sin embargo, este equipo chino también tiene otras características y aquí te vamos a revelar toda su ficha técnica.
PUEDES VER: Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo
Honor Magic 6 Pro: ficha técnica completa
Antes de iniciar con este análisis del Honor Magic 6 Pro debes saber que se trata de un teléfono premium, por lo que sus características son elevadas y su precio va de acuerdo con sus especificaciones. Sin embargo, es mucho más económico que un S25 Ultra o un iPhone 16 Pro Max.
La pantalla del Honor Magic 6 Pro es de tipo OLED con una diagonal de 6.8 pulgadas y 120Hz del tipo LTPO. Su resolución es de 1280 x 2800 pixeles. Además, tiene 5000 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.Este es el Honor Magic 6 Pro. Foto: Honor
Si hablamos de potencia, debes saber que el Honor Magic 6 Pro tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM del tipo LPDDR5X, 512GB de memoria interna y una poderosa batería de 5600 mAh con carga ultra rápida de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Lo mejor de este teléfono de Honor es su sistema de fotografía, el cual está compuesto por un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 180MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y unas fotografías en alta resolución tanto de día como de noche.
El precio del Honor Magic 6 Pro actualmente es de 4300 soles, es decir unos 1200 dólares en el mercado internacional.
- 1
Este Honor con cámara de 180MP y resolución 4K es más potente que el Galaxy S25 Ultra de Samsung y cuesta menos
- 2
Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo
- 3
El Samsung que compite con el Xiaomi 15 Ultra y cuesta menos: 1TB de almacenamiento, Snapdragon y batería de gran duración
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00