0

Este Honor supera con su Inteligencia Artificial al iPhone 16 PRO y es BARATO: cámara de 200MP, procesador GAMER y 5300 mAh

El Honor 400 posee más de 36 funciones con Inteligencia Artificial, las cuales ni el mismísimo iPhone 16 Pro Max tiene en 2025. Conoce todo lo que te permite hace este potente gama media.

Daniel Robles
El Honor 400 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y ofrece múltiples funciones con Inteligencia Artificial.
El Honor 400 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y ofrece múltiples funciones con Inteligencia Artificial. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
COMPARTIR

La Inteligencia Artificial ha tomado protagonismo en el mundo, puesto que esta nueva tecnología permite mejorar los procesos de ciertas herramientas, procesar datos complejos en segundos, traducir llamadas en tiempo real, crear videos con simples 'Prompts' o diseñar imágenes surrealistas con solo comandos de texto.

Una de las primeras marcas que incluyó funciones de IA en un smartphone fue la firma coreana Samsung. Sin embargo, existen algunas marcas chinas que la han superado y han dejado en ridículo a grandes firmas como Apple, cuya Apple Intelligence fue toda una decepción. Un caso emblemático es el Honor 400 5G, un smartphone de gama media con gran capacidad.

Apple Event 2025: fecha, hora y dónde ver el lanzamiento oficial del iPhone 17 Pro Max.

PUEDES VER: Apple Event 2025: Apple revela fecha y hora OFICIAL de la llegada del iPhone 17 Pro Max

Honor 400 5G: ficha técnica detallada

Antes que nada debes saber que el Honor 400 5G pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una performance bastante elevada. La pantalla de este teléfono es de tipo OLED con una diagonal de 6.55 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2736 x 1264 pixeles, además de un brillo máximo de 5000 nits y una tasa de refresco de 120Hz.

Si hablamos de potencia, este Honor 400 5G llega con un procesador Snapdragon 7 Ge 3, acompañado de 8GB de RAM y 512GB de memoria interna, además de una batería de 5300 mAh con carga rápida de 66W.

Este es el Honor 400 5G. Foto: Honor

No contento con esto, Honor 400 5G ha incluido dos sensores que te ayudarán demasiado para tomar fotografias y grabar videos en alta calidad. Su sensor principal es de 200MP, gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Si bien puedes grabar videos en 4K, las fotografías son de alta definición. No dudes en poner a prueba su capacidad tanto con luz o poca luz.

El precio del Honor 400 5G no supera los 1429 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 400 dólares. Sin duda un precio bastante accesible para lo que se ofrece.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Motorola supera a Xiaomi con potente celular: 512GB almacenamiento, 125W carga rápida y triple cámara HD

  2. Los 5 celulares Motorola más potentes que puedes encontrar y comprar en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano