Este Honor con diseño de iPhone tiene 512GB de ROM, procesador Snapdragon y cámara 108MP: la mejor opción del 2025
¿No te alcanza para un iPhone? Este Honor X8b es uno de los teléfonos de gama media más buscados, puesto que sale barato y posee gran capacidad.
Los teléfonos de Honor se han ganado el reconocimiento del mercado global, puesto que han resultado ser potentes y económicos. Si bien el Honor Magic 6 Pro es uno de los modelos más emblemáticos, existe un teléfono básico que se ha vuelto una excelente alternativa de bajo costo y gran rendimiento, este es el Honor X8b.
Lanzado en el 2024, el Honor X8b es un smartphone de gama media que tiene un detalle bastante particular: se asemeja a un iPhone. Sin embargo, este equipo cuesta la tercera parte y además tiene una configuración generosa para el precio que maneja, ya que actualmente puedes encontrarlo por menos de 600 soles, es decir 140 dólares. ¿Vale la pena? Ahora lo sabrás.
Honor X8b: ficha técnica detallada
¿Qué es lo primero que buscas en un smartphone y que definiría tu compra? Posiblemente tu respuesta sea la pantalla, el procesador, el almacenamiento, la batería o el precio. Pues bien, debes saber que el Honor X8b tiene bastantes atributos que te encantarán.
La pantalla del Honor X8b es de tipo AMOLED con 6.7 pulgadas, una resolución de 2412 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 90Hz. Cabe resaltar que el teléfono tiene cuerpo de plástico y una resistencia anti caídas.Este es el Honor X8b. Foto: Honor
¿Qué tan potente es el Honor X8b? Si bien no es un gama alta, tiene una configuración resaltante. Su procesador es el Snapdragon 680, acompañado de 8GB de RAM con 512GB de memoria interna, no expandible. Por si fuera poco, tiene una batería de 4500 mAh con carga de 35W.
Lo mejor de todo es que actualmente el precio del Honor X8b es de 500 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 140 dólares en el mercado local. ¿Qué te parece?
