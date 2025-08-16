- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
¿Por qué gastar tanto en un iPhone si este Honor no solo se le parece, tiene cámara de 108MP, 256GB y precio reducido?
Este Honor de gama media es uno de los mejores teléfonos que ha lanzado la marca china. Tiene potencia gamer, cámaras profesionales y es muy barato.
Pese a que Samsung y Motorola son dos de las marcas más populares en el mercado de los smartphones, lo cierto es que Honor se ha convertido en la mejor propuesta, puesto que tiene uno de los mejores celulares de gama media y este es el Honor X8b, uno de los modelos más equilibrados.
Si hablamos de calidad, el Honor X8b tiene una configuración envidiable. Hoy te vamos a revelar todos los detalles de este moderno teléfono, que si bien fue lanzado en 2024 es una de las mejores opciones para este 2025.
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
Honor X8b: especificaciones y precio oficial
En primer lugar, el Honor X8b es un smartphone que sobresale por su pantalla de tipo AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución de 2412 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 90Hz.
¿Qué tan potente es este nuevo Honor? Pues bien, en este caso tenemos un procesador Snapdragon 680, acompañado de 8GB de RAM físico y 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria interna, además de una batería de 4500 mAh y carga de 35W.Este es el Honor X8b. Foto: WIRED.
Otro detalle importante en este Honor X8b es el apartado fotográfico, puesto que tenemos un lente principal de 108MP, lente gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 50MP. No podrás grabar en 4K, pero sí tendrás tomar fotografías en alta resolución.
¿Qué precio tiene hoy en día el Honor X8b? Podrás encontrar este teléfono por solo 845 soles o 237 dólares en el mercado internacional.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90