¿Por qué gastar tanto en un iPhone si este Honor no solo se le parece, tiene cámara de 108MP, 256GB y precio reducido?

Este Honor de gama media es uno de los mejores teléfonos que ha lanzado la marca china. Tiene potencia gamer, cámaras profesionales y es muy barato.

Daniel Robles
Este Honor X8b no solo se parece a un iPhone, es tan potente como uno pero cuesta mucho menos.
Este Honor X8b no solo se parece a un iPhone, es tan potente como uno pero cuesta mucho menos.
Pese a que Samsung y Motorola son dos de las marcas más populares en el mercado de los smartphones, lo cierto es que Honor se ha convertido en la mejor propuesta, puesto que tiene uno de los mejores celulares de gama media y este es el Honor X8b, uno de los modelos más equilibrados.

Si hablamos de calidad, el Honor X8b tiene una configuración envidiable. Hoy te vamos a revelar todos los detalles de este moderno teléfono, que si bien fue lanzado en 2024 es una de las mejores opciones para este 2025.

Honor X8b: especificaciones y precio oficial

En primer lugar, el Honor X8b es un smartphone que sobresale por su pantalla de tipo AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución de 2412 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 90Hz.

¿Qué tan potente es este nuevo Honor? Pues bien, en este caso tenemos un procesador Snapdragon 680, acompañado de 8GB de RAM físico y 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria interna, además de una batería de 4500 mAh y carga de 35W.

Este es el Honor X8b. Foto: WIRED.

Otro detalle importante en este Honor X8b es el apartado fotográfico, puesto que tenemos un lente principal de 108MP, lente gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 50MP. No podrás grabar en 4K, pero sí tendrás tomar fotografías en alta resolución.

¿Qué precio tiene hoy en día el Honor X8b? Podrás encontrar este teléfono por solo 845 soles o 237 dólares en el mercado internacional.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

