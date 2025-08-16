Este desconocido modelo de Xiaomi es más potente que un iPhone 16, tiene cámaras LEICA y cuesta 500 euros

Si bien Xiaomi tiene en su catálogo algunos de los teléfonos más potentes y baratos, lo cierto es que existen algunos modelos que, si bien son poco conocidos, resultan ser una alternativa más eficiente que un iPhone o incluso un Galaxy S de Samsung.

En el 2023, la forma asiática presentó al mundo uno de los gama alta más equilibrados del mercado, el cual no solo tenía un procesador GAMER, sino también cámaras profesionales, amplia memoria, carga de 120W y un prrecio muchísimo más bajo que otros terminales con las mismas especificaciones. Este es el Xiaomi 13 Pro 5G, un equipo que muy pocos saben que existe, pero que será tu mejor alternativa para este 2025. ¿Por qué? Ahora te lo contamos.

¿Qué características tiene el Xiaomi 13 Pro?

Para empezar, debes saber que este Xiaomi 13 Pro fue lanzado en 2023 y tiene uno de los sistemas fotográficos más elevados, puesto que tiene triple cámara de 50MP con tecnología LEICA. Su sensor principal es de 50MP, lente Telefoto de 50MP, ultra gran angular de 50MP y selfie de 32MP. Videos en 4K totalmente garantizados y además fotografías en alta calidad, incluso en lugares con poca luz.

La pantalla OLED de 6.73 pulgadas del Xiaomi 13 Pro es otro atributo importante, ya que tiene una resolución de 3200 x 1440 pixeles con 120Hz de tasa de refresco y una respuesta táctil de 240Hz. Uno de los mejores paneles.

El Xiaomi 13 Pro es uno de los mejores gama alta. Foto: Xataka

Y si hablamos de potencia, debes saber que el Xiaomi 13 Pro tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 2, 12GB de RAM, 256GB de memoria interna, no expandible, pero con una batería de 4820 mAh y carga de 120W por cable y 50W de forma inalámbrica.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 13 Pro en 2025? Ha bajado demasiado y ahora lo puedes encontrar a 500 euros, unos 2000 soles en Perú. Sin duda una excelente alternativa, puesto que tiene todo lo que buscas a un precio reducido.