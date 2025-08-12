- Hoy:
Este Xiaomi supera al iPhone 16 con su chip Snapdragon y humilla al Galaxy S25 Ultra con sus cámaras LEICA
Este potente Xiaomi es la envidia de Samsung y Apple, ya que es demasiado bueno: tiene cámaras 4K, procesador GAMER y ha bajado de precio a la mitad.
Los teléfonos de Xiaomi se están ganando el reconocimiento de los usuarios, puesto que no solo son económicos, sino que tienen una performance elevada, mucho más ahora que sus modelos más TOP incluyen los lentes LEICA, una tecnología especial que permite mejorar la calidad de las fotos y videos que se captan con estos smartphones.
En 2024, Xiaomi presentó uno de sus modelos más emblemáticos, el Xiaomi 14 5G, un teléfono con uno de los sistemas fotográficos LEICA más completos y además un procesador de última generación, el Snapdragon 8 Gen3 y otras especificaciones que lo hacen una excelente opción para usuarios exigentes. ¿Vale la pena? Aquí los detalles.
PUEDES VER: Los 5 celulares Motorola con mejores cámaras y precio bajo para comprar en 2025
Xiaomi 14 5G: todo lo que debes saber
En primer lugar debes de considerar que el Xiaomi 14 5G pertenece a la gama alta de la marca china, por lo que tiene especificaciones bastante TOP. Por ejemplo, su pantalla es de tipo AMOLED C8 de 6.34 pulgadas con una resolución de 2670 x 1200 px y 120Hz de tasa de refresco.
Si bien el Xiaomi 14 5G no es catalogado como GAMER, tiene un potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, batería de 4610 mAh y carga rápida de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica. Lo que te garantizará horas y horas de diversión con una sola carga.Uno de los mejores gama alta de Xiaomi. Foto: Xiaomi
Lo mejor del Xiaomi 14 5G es el sistema de cámaras profesionales LEICA que tiene incluido, los cuales son: lente principal de 50MP, lente gran angular de 50MP, lente telefoto de 50MP y selfie de 32MP. No solo grabarás en 4K, sino que tomarás fotografías en alta calidad y además editar con Inteligencia Artificial.
Si bien el Xiaomi 14 5G es potente, su precio se ha reducido al mínimo histórico y ahora lo podrás comprar por 2199 soles, lo que al tipo de cambio equivalen unos 620 dólares. ¿Lo comprarías?
