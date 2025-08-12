Olvídate del Galaxy A56: este Samsung barato tiene 1 Terabyte de memoria, cámaras 4K y procesador avanzado

La gigante coreana Samsung es reconocida a nivel mundial por desarrollar algunos de los teléfonos más potentes, un ejemplo de ello es el Galaxy S25 Ultra o el Galaxy Z Fold 7, equipos que llegaron este año 2025 para intentar adueñarse de sus respectivas categorías.

Sin embargo, si bien Samsung tiene en su catálogo a estos 'Titanes', sus teléfonos más vendidos pertenecen a la gama media de entrad y uno de sus mejores exponentes es el Galaxy A15 5G, un equipo básico que tiene todo lo que buscas al mejor precio posible.

Presentado a mitad del 2023, este Galaxy A15 5G se ha convertido en una apuesta interesante, puesto que combina una gran potencia, cámaras TOP, batería generosa y otros apartados igual de eficientes. Aquí una descripción de todas sus especificaciones.

Galaxy A15 5G: ficha técnica detallada

El panel o pantalla del Galaxy A15 5G de Samsung es de tipo AMOLED con 6.5 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 90Hz y un brillo méximo de 800 nits. Estas especificaciones son suficientes para disfrutar del contenido multimedia de la mejor forma posible.

Si te gustan los videojuegos, debes saber que si bien el Galaxy A15 5G no es GAMER, tiene un rendimiento óptimo gracias al chip Dimensity 6100+, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, expandible con microSD hasta 1TB.

Este es el Galaxy A15 5G. Foto: composición/www.phonearena.com

Y si mencionamos sus cámaras, debes saber que este Samsung tiene todas las de ganar: sensor de 50MP, gran angular de 12 y selfie de 13MP. No solo podrás grabar en 4K, sino tomar fotografias de alta calidad en cuestión de segundos.

¿Qué precio tiene el Galaxy A15 5G en 2025? Pues bien, por solo 699 soles, menos de 200 dólares, podrás tener en tus manos este poderoso Samsung.