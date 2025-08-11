Poderosa batería, procesador gamer, 1TB de memoria y pantalla AMOLED: este Honor lo tiene todo y además es BARATO

Tras separarse de Huawei, la marca china Honor ha sabido salir adelante en el mercado de los smartphones y es por ello que algunos de sus modelos figuran en el TOP de los celulares más potentes, superando en algunos casos incluso a Apple y Samsung.

La gama media es una de las categorías más ricas, puesto que en ella figuran algunos de los teléfonos más buscados y el Honor Magic 6 Lite se ha convertido en el teléfono ideal para los usuarios que buscan un gran rendimiento, poderosa batería y bajo precio. Sin embargo, este equipo tiene mucho más y en esta nota lo conocerás en profundidad.

Honor Magic 6 Lite: ficha técnica detallada

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Honor Magic 6 Lite pertenece a la gama media, por lo que sus especificaciones no son tan elevadas pero más que suficientes para cubrir todas las necesidades básicas de un usuario promedio.

Si te gustan las series, películas o redes sociales, entonces este Honor Magic 6 Lite es ideal para ti, puesto que llega con un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 2652 x 1220 pixeles y un brillo máximo de 1200 nits de brillo.

Este es el Honor Magic 6 Lite. Foto: Xataka

¿Fan de los videojuegos? Si bien el Honor Magic 6 Lite no es un teléfono GAMER, lo cierto es que llega con un procesador Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM físico y 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria ampliable con microSD hasta 1TB.

Si te preocupa la batería, no deberías puesto que este smartphone llega con 5300 mAh y carga de 35W por cable. El rendimiento de este apartado es bastante equilibrado y es por ello que tendrás una gran calidad.

Además de todo ello, el Honor Magic 6 Lite tiene una cámara de 108MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. Si bien no puedes grabar en 4K, lo puedes hacer en 1080px a 60fps y tomar fotografias en alta calidad.

Actualmente el precio del Honor Magic 6 Lite es de 949 soles, unos 250 dólares en el mercado internacional. Sin duda es una de las mejores opciones del 2025.