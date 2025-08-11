iPhone 16e vs Galaxy S24FE: ¿cuál de estos teléfonos vale la pena por su calidad y bajo precio?
Dos de los teléfonos más potentes y baratos de Apple y Samsung se enfrentan para demostrar cuál es tu mejor opción. Conoce todas sus especificaciones.
Antes de la llegada de los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono 'económico', el iPhone 16e, el cual lejos de ser un teléfono básico, ha llegado con una gran potencia y una cámara de alta definición. Sin duda se ha convertido en una de las mejores versiones para este 2025.
Por su parte, la firma coreana Samsung tiene en su catálogo uno de los mejores teléfonos de gama alta, el Galaxy S24FE, una excelente alternativa por su calidad y precio, puesto que tiene procesador de alta performance.
¿Cuál de estos dos teléfonos son la opción ideal tanto en calidad y precio? Hoy conocerás todas las especificaciones de estos dos nuevos teléfonos que representan los modelos más emblemáticos de Apple y Samsung, respectivamente.
iPhone 16e vs. Galaxy S24FE de Samsung: versus de especificaciones
Para conocer cuál de estos dos teléfonos de Apple y Samsung es mejor, vamos a realizar una comparación entre sus características más resaltantes, tales como pantalla, batería, procesador, cámaras, sistema operativo y precio.
|Características
|iPhone 16e de Apple
|Galaxy A24FE de Samsung
|Dimensiones
|147,67x 71,5 x 7,8 mm
|77,3 x 162 x 8 milímetros
|Peso
|167 g
|213 g
|Pantalla y dimensiones
|OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 1.200 nits
True Tone, HDR
| Dynamic AMOLED 2X
6,7 pulgadas
Resolución Full HD
Tasa de refresco adaptable 120 Hz
385 PPI
1.900 nits (pico)
|Resolución y densidad
|2.532 x 1.170 pixeles
|Resolución Full HD
|Procesador
|Apple A18 Bionic
|Exynos 2400e
|Memoria RAM
|8 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|iOS 18
Apple Intelligence
|Android 15 One UI 7.0
|Almacenamiento interno
|128 / 256 / 512 GB
|128 / 256 / 512 GB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Cámara frontal: True Depth 12 MP, f /1.9
|Principal: 50 MP, f/1.8
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2 (123º)
Telefoto: 8 MP, f/2.4, zoom óptico 3x
Cámara frontal: 10 MP, f/2.4
|Batería
|4.000 mAh
Carga rápida de 25W
| 4.700 mAh
Carga rápida 25 W
Carga inalámbrica 15 W
Carga inversa
|Precio
|S/ 2,739
|S/ 1,800
|Otros detalles
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
|LTE, 5G
WiFi 6e
Bluetooth 5.3
Samsung DeX
Certificación IP68
Altavoces estéreo
Sensor de huellas óptico
- 1
iPhone 16 Pro Max vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara para comprar este 2025
- 2
Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
- 3
Los 5 celulares Motorola con mejores cámaras y precio bajo para comprar en 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90