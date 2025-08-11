iPhone 16e vs Galaxy S24FE: ¿cuál de estos teléfonos vale la pena por su calidad y bajo precio?

Antes de la llegada de los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono 'económico', el iPhone 16e, el cual lejos de ser un teléfono básico, ha llegado con una gran potencia y una cámara de alta definición. Sin duda se ha convertido en una de las mejores versiones para este 2025.

Por su parte, la firma coreana Samsung tiene en su catálogo uno de los mejores teléfonos de gama alta, el Galaxy S24FE, una excelente alternativa por su calidad y precio, puesto que tiene procesador de alta performance.

¿Cuál de estos dos teléfonos son la opción ideal tanto en calidad y precio? Hoy conocerás todas las especificaciones de estos dos nuevos teléfonos que representan los modelos más emblemáticos de Apple y Samsung, respectivamente.

iPhone 16e vs. Galaxy S24FE de Samsung: versus de especificaciones

Para conocer cuál de estos dos teléfonos de Apple y Samsung es mejor, vamos a realizar una comparación entre sus características más resaltantes, tales como pantalla, batería, procesador, cámaras, sistema operativo y precio.