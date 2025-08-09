Olvídate del Galaxy A56 de Samsung con este Motorola acuático que es el doble de potente y más barato

No hay duda que Motorola se está adueñando de la gama media, puesto que sus nuevos smartphones no solo superan a los equipos de Samsung, sino también tiene un precio mucho más económico. Este es el caso del Moto Edge 60 Fusion 5G, un equipo cubierto de cuero vegano que sobresale por su potencia y bajo precio.

Si bien el Motorola Edge 60 Fusion 5G pertenece a la gama media, tiene una configuración impresionante, ya que tiene cámaras 4K, procesador de alto rendimiento, pantalla inigualable y precio insuperable. Conoce todo sobre este potente Android con calidad y precio.

Motorola Edge 60 Fusion 5G: ficha técnica completa

El Motorola Edge 60 Fusion 5G tiene una configuración impresionante. Para empezar este análisis debes saber que ete teléfono llega con panel pOLED curva de 6.5 pulgadas con resolución FullHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 60 Fusion 5G llega con el procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM LPDDR4x, además de 256GB de memoria interna y una batería de 5200 mAh y carga de 68W de potencia.

Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: composición/pisapapeles.net

Las cámaras del Motorola Edge 60 Fusion 5G son batante eficientes: lente de 50MP con OIS, lente gran angular y macro de 12MP, sensor de luz y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K sino también otonmar imágenes en alta calidad. Sin duda una de las mejores opciones.

Sin embargo, lo más sorprendente es que el nuevo Moto Edge 60 Fusion 5G tiene un precio mucho más bajo que el Galaxy A56 5G de Samsung. Actualmente el precio de este Motorola es de 1079 soles, es decir unos 305 dólares en el mercado internacional.