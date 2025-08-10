Los 5 celulares más BARATOS de Samsung que te recomendamos comprar por su pantalla FullHD y cámaras 4K

Samsung es una de las principales marcas que desarrolla smartphones de gran potencia, los cuales no solo sobresalen en rendimiento gamer, sino también con las cámaras que poseen. Si bien la firma coreana tiene su modelo más destacado, el Galaxy S25 Ultra, lo cierto es que también tiene en su catálogo diferentes equipos de gran calidad, pero precio más accesible.

Hoy en esta nota de Libero.pe conocerás 5 modelos de Samsung que no solo resultan ser baratos, sino también poseen una gran potencia en cámaras 4K y pantalla AMOLED con resolución FullHD+, ideal para ver contenido multimedia.

Los 5 mejores Samsung por su pantalla y cámara 4K

Samsung Galaxy A36 5G

Luce una amplia pantalla Super AMOLED de 6.7" (FHD+ 2340 × 1080) con refresco de 120 Hz y protección Gorilla Glass Victus+.

}En cuanto a fotografía, monta una cámara trasera triple (50 MP con OIS, 8 MP ultra-ancho y 5 MP macro) capaz de grabar video en UHD 4K a 30 fps, mientras que su cámara frontal de 12 MP también permite grabación en 4K.

Este es el Samsung Galaxy A36 5G. Foto: Xataka

Samsung Galaxy A35 5G

Equipa un panel AMOLED de 6.6" FHD+ con tasa de refresco de 120 Hz. Su sistema fotográfico incluye una cámara principal de 50 MP con OIS, una ultra-gran angular y una macro, con grabación de video en 4K a 30 fps, completado por una cámara selfie de 13 MP.

Este es el Samsung Galaxy A35 5G. Foto: Xataka

Samsung Galaxy A55 5G

Cuenta con una pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.6" con 120 Hz, HDR10+, Always-On y Gorilla Glass Victus+, que brinda gran brillo y fluidez visual. Su triple cámara trasera (50 MP OIS, 12 MP ultra-ancho, 5 MP macro) graba en 4K@30 fps, y su selfie de 32 MP también soporta 4K.

El Samsung Galaxy A55 5G es uno de los mejores. Foto: Xataka

Samsung Galaxy M55 5G

Integra una pantalla Super AMOLED Plus de 6.7" FHD+ con tasa de refresco de 120 Hz, brillo de hasta 1000 nits y protección Gorilla Glass.

Su cámara trasera triple (50 MP OIS, 8 MP ultra-ancho y 2 MP macro) permite grabar video en 4K@30 fps, y sorprende con una potente cámara frontal de 50 MP también capaz de grabación en 4K.

Colores del Samsung Galaxy M55 5G. Foto: Samsung.

Samsung Galaxy S24 FE 5G

Dispone de un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.7" FHD+ con refresco adaptativo (60–120 Hz), HDR10+ y brillo hasta 1900 nits, montado sobre Gorilla Glass Victus+.

Su cámara trasera triple (50 MP wide con OIS, 8 MP telefoto 3× óptico y 12 MP ultra-ancho) alcanza video hasta en 8K (también 4K 30/60 fps). La cámara frontal de 10 MP permite igualmente grabación.

Este es el Samsung Galaxy S24 FE 5G. Foto: Xataka