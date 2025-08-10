0
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO por Torneo Clausura
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Xiaomi 15 vs. Galaxy S25: ¿cuál de estos Android de gama alta es más potente y conviene comprar en 2025?

Son considerados dos de los mejores teléfonos lanzados en 2025, pero uno de ellos es más potente. Conoce cuál de ellos vale la pena y cuál es su precio.

Daniel Robles
Conoce cuáles son las diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15 y Galaxy S25 de Samsung.
Conoce cuáles son las diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15 y Galaxy S25 de Samsung. | Foto: composición/Daniel Robles
Xiaomi es una marca china que ha sabido ganarse el reconocimiento mundial, puesto que sus teléfonos no solo sobresalen por su gran potencia, sino también por su precio reducido. Este 2025, la firma asiática lanzó una de sus mejores versiones, el Xiaomi 15, un gama alta con cámaras profesionales y el poderoso procesador Snapdragon 8 Elite.

Sin embargo, Samsung también hizo lo propio con su emblemático teléfono, el Galaxy S25 5G, un smartphone que si bien es más pequeño que su versión ULTRA, tiene gran potencia y está provisto de funciones con Inteligencia Artificial.

Si estás pensando comprar un teléfono de gama alta y tienes proyectado adquirir uno de estos modelos, estás de suerte, ya que hoy te vamos a revelar todas las especificaciones de ambos equipos de Xiaomi y Samsung, para que de esta forma sepas cuál te conviene comprar.

Xiaomi 15 vs. Galaxy S25: comparación de especificaciones

Para conocer cuál de estos dos modelos deberías comprar en 2025, tiene que tener en cuenta diferentes aspectos como pantalla, procesador, batería, almacenamiento, cámaras, peso, sistema operativo y precio. A continuación te vamos a dejar un cuadro con la ficha técnica del Xiaomi 15 y Galaxy S25 de Samsung, ambos equipos de gama alta con el mismo procesador, pero con características diferentes.

CaracterísticasGalaxy S25 de SamsungMi 15 de Xiaomi
Dimensiones146,9 x 70,5 x 7,2 mm152,3 x 71,2 x 8,08 mm
Peso162 gramos191 gramos
Pantalla y dimensiones6,2 pulgadas FHD+
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster		AMOLED de 6,36 pulgadas
Tasa de refresco de 120 Hz
3.200 nits de brillo pico
Resolución y densidad2.340 x 1.080 píxelesResolución 1.5K (1.200 x 2.670)
ProcesadorSnapdragon 8 Elite para GalaxySnapdragon 8 ELITE - GPU Adreno 830
Memoria RAM12 GB LPDDR5X12 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 15 - One UI 7HyperOS 2.0
Almacenamiento interno128, 256 GB, 512 GB UFS 4.0512 GB UFS 4.0
CámarasPrincipal:  50MP, f/1.8, 85º, OIS
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular:   12MP, f/2.2, 120º
Selfie: 12MP, f/2.2, 80º		Principal: 50 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 50 MP, f/2.2
Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom 3x, OIS
Selfie: 32megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería4.000mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W		5.240 mAh
Carga rápida 90 W
Carga inalámbrica 50 W
Precio2890 soles - 800 dólares3949 soles o 1100 dólares
Otros detalles5G
LTE
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
eSIM
UltraWide Band
IP68
Samsung DeX		5G
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB-C 3.2
IP68
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

