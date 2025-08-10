Xiaomi 15 vs. Galaxy S25: ¿cuál de estos Android de gama alta es más potente y conviene comprar en 2025?

Xiaomi es una marca china que ha sabido ganarse el reconocimiento mundial, puesto que sus teléfonos no solo sobresalen por su gran potencia, sino también por su precio reducido. Este 2025, la firma asiática lanzó una de sus mejores versiones, el Xiaomi 15, un gama alta con cámaras profesionales y el poderoso procesador Snapdragon 8 Elite.

Sin embargo, Samsung también hizo lo propio con su emblemático teléfono, el Galaxy S25 5G, un smartphone que si bien es más pequeño que su versión ULTRA, tiene gran potencia y está provisto de funciones con Inteligencia Artificial.

Si estás pensando comprar un teléfono de gama alta y tienes proyectado adquirir uno de estos modelos, estás de suerte, ya que hoy te vamos a revelar todas las especificaciones de ambos equipos de Xiaomi y Samsung, para que de esta forma sepas cuál te conviene comprar.

Xiaomi 15 vs. Galaxy S25: comparación de especificaciones

Para conocer cuál de estos dos modelos deberías comprar en 2025, tiene que tener en cuenta diferentes aspectos como pantalla, procesador, batería, almacenamiento, cámaras, peso, sistema operativo y precio. A continuación te vamos a dejar un cuadro con la ficha técnica del Xiaomi 15 y Galaxy S25 de Samsung, ambos equipos de gama alta con el mismo procesador, pero con características diferentes.