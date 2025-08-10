- Hoy:
Xiaomi 15 vs. Galaxy S25: ¿cuál de estos Android de gama alta es más potente y conviene comprar en 2025?
Son considerados dos de los mejores teléfonos lanzados en 2025, pero uno de ellos es más potente. Conoce cuál de ellos vale la pena y cuál es su precio.
Xiaomi es una marca china que ha sabido ganarse el reconocimiento mundial, puesto que sus teléfonos no solo sobresalen por su gran potencia, sino también por su precio reducido. Este 2025, la firma asiática lanzó una de sus mejores versiones, el Xiaomi 15, un gama alta con cámaras profesionales y el poderoso procesador Snapdragon 8 Elite.
Sin embargo, Samsung también hizo lo propio con su emblemático teléfono, el Galaxy S25 5G, un smartphone que si bien es más pequeño que su versión ULTRA, tiene gran potencia y está provisto de funciones con Inteligencia Artificial.
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
Si estás pensando comprar un teléfono de gama alta y tienes proyectado adquirir uno de estos modelos, estás de suerte, ya que hoy te vamos a revelar todas las especificaciones de ambos equipos de Xiaomi y Samsung, para que de esta forma sepas cuál te conviene comprar.
Xiaomi 15 vs. Galaxy S25: comparación de especificaciones
Para conocer cuál de estos dos modelos deberías comprar en 2025, tiene que tener en cuenta diferentes aspectos como pantalla, procesador, batería, almacenamiento, cámaras, peso, sistema operativo y precio. A continuación te vamos a dejar un cuadro con la ficha técnica del Xiaomi 15 y Galaxy S25 de Samsung, ambos equipos de gama alta con el mismo procesador, pero con características diferentes.
|Características
|Galaxy S25 de Samsung
|Mi 15 de Xiaomi
|Dimensiones
|146,9 x 70,5 x 7,2 mm
|152,3 x 71,2 x 8,08 mm
|Peso
|162 gramos
|191 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,2 pulgadas FHD+
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster
|AMOLED de 6,36 pulgadas
Tasa de refresco de 120 Hz
3.200 nits de brillo pico
|Resolución y densidad
|2.340 x 1.080 píxeles
|Resolución 1.5K (1.200 x 2.670)
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite para Galaxy
|Snapdragon 8 ELITE - GPU Adreno 830
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5X
|12 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 15 - One UI 7
|HyperOS 2.0
|Almacenamiento interno
|128, 256 GB, 512 GB UFS 4.0
|512 GB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 50MP, f/1.8, 85º, OIS
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 12MP, f/2.2, 120º
Selfie: 12MP, f/2.2, 80º
|Principal: 50 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 50 MP, f/2.2
Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom 3x, OIS
Selfie: 32megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
|4.000mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|5.240 mAh
Carga rápida 90 W
Carga inalámbrica 50 W
|Precio
|2890 soles - 800 dólares
|3949 soles o 1100 dólares
|Otros detalles
|5G
LTE
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
eSIM
UltraWide Band
IP68
Samsung DeX
|5G
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB-C 3.2
IP68
