Pese a ser del 2023, este Motorola es muy TOP, ya que tiene 1TB de memoria, pantalla FullHD+, 12GB de RAM y cuesta barato

No hay duda que Motorola se ha posicionado fuerte en el sector de la gama media de los smartphones. Y es que la marca con capitales chinos tiene en su catálogo algunos de los mejores modelos Android, los cuales destacan por su gran calidad y bajo precio.

Este es el caso del Motorola G54 5G, un smartphone que fue lanzado en 2023 y que aún sigue vigente, puesto que tiene gran almacenamiento, pantalla ultra fluida, procesador TOP y un sistema fotográfico sobresaliente. ¿Cuáles son sus especificaciones? Aquí todos los detalles.

PUEDES VER: Los 5 celulares Motorola con mejores cámaras y precio bajo para comprar en 2025

Motorola G54 5G: ficha técnica

¿Qué es lo primero que buscas al momento de comprar un smartphone? Pues bien, no existe una respuesta absoluta, pero seguramente podría ser la pantalla, el procesador, la memoria, la batería o cualquier otro apartado. De cualquier forma, el Motorola G54 5G cubre bastante bien todas las necesidades.

Para empezar debes saber que tiene un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución FullHD+ y 120Hz de tasa de refresco. Si bien no es un panel OLED, tiene una alta calidad y esto hace del Motorola G54 5G uno de los más equilibrados.

Este es el Motorola G54 5G. Foto: Motorola

Por si fuera poco, el Motorola G54 5G está provisto del potente MediaTek Dimensity 7020, 12GB de RAM, 256GB de memoria, expandible con una microSD a 1TB y una batería de 5000 mAh con carga de 33W.

Sin embargo, esto no es todo, ya que su cámara es una de las mejores: sensor de 50MP con OIS, estabilización, además de macro y retrato de 8MP, además de un selfie de 16MP. Fotos y videos en gran calidad con estas cámaras.

¿Qué precio tiene hoy en día el Motorola G54 5G? Por menos de 600 soles, es decir unos 170 dólares, podrás comprar este teléfono totalmente nuevo. Esto lo convierte en una de las mejores opciones en la gama media.