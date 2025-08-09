Motorola Edge 50 vs. Galaxy S24FE: ¿cuál de estos teléfonos me conviene comprar y cuál cuesta menos en 2025?

Motorola tiene un amplio catálogo de teléfonos, por lo que si quieres comprar un equipo de esta marca deberás considerar muchos aspectos. Uno de los teléfonos más destacados del 2024 es el Motorola Edge 50, un smartphone con una configuración impresionante y un precio bastante reducido.

Por otro lado, la marca coreana Samsung tiene el moderno Galaxy S24FE, un smartphone de gama alta con una impecable performance y cámaras con calidad 4K. ¿Cuál de estos modelos debería comprar en 2025? Aquí te vamos a revelar todos los detalles de ambos.

Motorola Edge 50 vs. Galaxy S24FE: especificaciones

Para saber cuál de estos teléfonos vale la pena, vamos a realizar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones entre el Motorola Edge 50 y Galaxy S24FE de Samsung. Detalles como pantalla, procesador, batería, cámaras, sistema operativo y precio, son los que se van a considerar en esta ficha técnica detallada.