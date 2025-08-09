- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
Motorola Edge 50 vs. Galaxy S24FE: ¿cuál de estos teléfonos me conviene comprar y cuál cuesta menos en 2025?
Dos de los mejores teléfonos de Motorola y Samsung se enfrentan para demostrar cuál será tu mejor comprar. Ambos son potentes, pero solo vale la pena.
Motorola tiene un amplio catálogo de teléfonos, por lo que si quieres comprar un equipo de esta marca deberás considerar muchos aspectos. Uno de los teléfonos más destacados del 2024 es el Motorola Edge 50, un smartphone con una configuración impresionante y un precio bastante reducido.
Por otro lado, la marca coreana Samsung tiene el moderno Galaxy S24FE, un smartphone de gama alta con una impecable performance y cámaras con calidad 4K. ¿Cuál de estos modelos debería comprar en 2025? Aquí te vamos a revelar todos los detalles de ambos.
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
Motorola Edge 50 vs. Galaxy S24FE: especificaciones
Para saber cuál de estos teléfonos vale la pena, vamos a realizar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones entre el Motorola Edge 50 y Galaxy S24FE de Samsung. Detalles como pantalla, procesador, batería, cámaras, sistema operativo y precio, son los que se van a considerar en esta ficha técnica detallada.
|Características
|Motorola Edge 50
|Galaxy S24 FE
|Dimensiones
|160.8 x 72.4 x 7.79 mm
|77,3 X 162,0 X 8 mm
|Peso
|180 gr
|213 gr
|Pantalla y dimensiones
|
6,7 pulgadas curva
OLED
Tasa de refresco 120 Hz
Brillo pico de 1.600 nits
Gorilla Glass 5
|Dynamic AMOLED 2X 6,7"
120Hz, Hasta 1900 nits
|Resolución y densidad
|Resolución 1.5K
|3120 x 1440 pixels
|Procesador
| Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Adreno 720
|Exynos 2400e
|Memoria RAM
|8/12 GB LPDDRX
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 14
|Android 14
|Almacenamiento interno
|256 GB o 512 GB uMPC
|128 GB / 256 GB / 512 GB
|Cámaras
|Principal: 50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
Gran angular: 13 MP, f/2.2, 120º, macro
Telefoto: 10 MP, f/2.0, teleobjetivo 3x, OIS
Selfie: 32 MP, f/2.4
|Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP Zoom óptico 3X
Selfie: 10 MP, f/2.4
Video 8K 30fps y 4K 60fps
|Batería
| 5.000mAh
Carga rápida de 68W
Carga inalámbrica de 15W
|4.700 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|Precio
|Desde 452 dólares, 1599 soles
|Desde 500 dólares, 1800 soles
|Otros detalles
| 5G
WiFi 6
Bluetooth
NFC
USB-C
Altavoces estéreo
Compatible con Dolby Atmos
IP68
MIL-STD 810H
Lector de huellas en la pantalla
Certificación IP68
Carga inalámbrica inversa
Altavoces estéreo
- 1
iPhone 16 Pro Max vs. Motorola Edge 60 Pro: cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara para comprar este 2025
- 2
Este Xiaomi pasa por encima al Motorola Edge 50 Pro | Pantalla de 144 Hz, carga en 15 minutos y 1 TB de almacenamiento
- 3
Los 5 celulares Motorola con mejores cámaras y precio bajo para comprar durante el 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90