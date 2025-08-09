0
Motorola Edge 50 vs. Galaxy S24FE: ¿cuál de estos teléfonos me conviene comprar y cuál cuesta menos en 2025?

Dos de los mejores teléfonos de Motorola y Samsung se enfrentan para demostrar cuál será tu mejor comprar. Ambos son potentes, pero solo vale la pena.

Daniel Robles
Conoce las diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 50 y Galaxy S24FE de Samsung.
Conoce las diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 50 y Galaxy S24FE de Samsung. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
Motorola tiene un amplio catálogo de teléfonos, por lo que si quieres comprar un equipo de esta marca deberás considerar muchos aspectos. Uno de los teléfonos más destacados del 2024 es el Motorola Edge 50, un smartphone con una configuración impresionante y un precio bastante reducido.

Por otro lado, la marca coreana Samsung tiene el moderno Galaxy S24FE, un smartphone de gama alta con una impecable performance y cámaras con calidad 4K. ¿Cuál de estos modelos debería comprar en 2025? Aquí te vamos a revelar todos los detalles de ambos.

Motorola Edge 50 vs. Galaxy S24FE: especificaciones

Para saber cuál de estos teléfonos vale la pena, vamos a realizar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones entre el Motorola Edge 50 y Galaxy S24FE de Samsung. Detalles como pantalla, procesador, batería, cámaras, sistema operativo y precio, son los que se van a considerar en esta ficha técnica detallada.

CaracterísticasMotorola Edge 50Galaxy S24 FE
Dimensiones 160.8 x 72.4 x 7.79 mm77,3 X 162,0 X 8 mm
Peso180 gr213 gr
Pantalla y dimensiones
6,7 pulgadas curva
OLED
Tasa de refresco 120 Hz
Brillo pico de 1.600 nits
Gorilla Glass 5 		Dynamic AMOLED 2X 6,7"
120Hz, Hasta 1900 nits
Resolución y densidad Resolución 1.5K  3120 x 1440  pixels
Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Adreno 720 		Exynos 2400e
Memoria RAM8/12 GB LPDDRX8 GB
Sistema operativoAndroid 14Android 14
Almacenamiento interno 256 GB o 512 GB uMPC 128 GB / 256 GB / 512 GB
CámarasPrincipal: 50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
Gran angular: 13 MP, f/2.2, 120º, macro
Telefoto: 10 MP, f/2.0, teleobjetivo 3x, OIS
Selfie: 32 MP, f/2.4		Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP Zoom óptico 3X
Selfie: 10 MP, f/2.4
Video 8K 30fps y 4K 60fps
Batería 5.000mAh
Carga rápida de 68W
Carga inalámbrica de 15W 		4.700 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
PrecioDesde 452 dólares, 1599 solesDesde 500 dólares, 1800 soles
Otros detalles 5G
WiFi 6
Bluetooth
NFC
USB-C
Altavoces estéreo
Compatible con Dolby Atmos
IP68
MIL-STD 810H
Lector de huellas en la pantalla
Certificación IP68
Carga inalámbrica inversa
Altavoces estéreo
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

