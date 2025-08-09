- Hoy:
Los 5 celulares HONOR con mejores cámaras y mayor potencia que puedes comprar este 2025
Honor cuenta con una amplia gama de teléfonos con gran calidad, pero hoy conocerás 5 de los mejores modelos, los cuales incluso superan a un iPhone o un Galaxy de Samsung.
Desde hace algunos años, la marca china HONOR viene desarrollando smartphones de gran capacidad, con la finalidad de satisfacer todas las necesidades de los usuarios. Además, los equipos de esta firma sobresalen por su bajo precio y cámaras profesionales.
Si estás pensando en comprar un smartphone con gran calidad para grabar videos y fotos, entonces debes saber que HONOR tiene un catálogo con modelos muy potentes y hoy te enseñamos cuáles son las mejores opciones, no solo en calidad, sino también en precios bajos.
Los 5 mejores HONOR en fotografía y video
HONOR Magic 7 Pro
El Honor Magic 7 Pro destaca como el flagship más potente de la marca, con procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de hasta 16 GB, triple cámara (50 MP principal de apertura variable, teleobjetivo de 200 MP y ultra gran angular), batería de 5 270 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 80 W; su precio ronda los US$1 090 o S/ 4 140.Colores del HONOR Magic 7 Pro. Foto: Honor
HONOR Magic 6 Pro
Este Honor es considerado como uno de los mejores en el apartado fotográfico puesto que tiene un lente de 50MP con apertura variable, un lente gran angular de 50MP con 122° de cobertura y Telefoto de 180MP con zoom óptico 2.5X, además de un Selfie de 50MP con sensor 3D depth. Eso no es todo ya que tiene un procesador Snapdragon 8 Gen3. Su precio es de 1000 dólares o 4000 soles.Colores del HONOR Magic 6 Pro. Foto: Honor
HONOR 400 Pro
El Honor 400 Pro ofrece gran potencia con Snapdragon 8 Gen 3, una versátil cámara triple de 200 MP principal, 50 MP telefoto y 12 MP ultra gran angular, pantalla AMOLED y seis años de actualizaciones; en España se lanza desde US$870, lo que al tipo de cambio representan unos S/ 3 310.El nuevo HONOR 400 Pro de 2025. Foto: Honor
HONOR 200
En gama media-alta, el Honor 200, con Snapdragon 8 Gen 3, triple cámara de 50MP, lente telefoto de 50MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Por otro lado, este teléfono tiene una batería de 5200 mAh con carga ultrarrápida de 100 W, cuesta alrededor de US$478, unos S/ 1 820.Colores del HONOR 200. Foto: Honor
HONOR 90
Honor 90, que combina Snapdragon 7 Gen 1, impresionante cámara trasera de 200 MP con OIS y selfie de 50MP, batería de 5 000 mAh y pantalla AMOLED 120 Hz, por unos US$430 o S/ 1 630.Este es el HONOR 90. Foto: Honor
