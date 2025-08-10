Olvídate del Galaxy S25 Ultra | Este Oppo con cámaras 4K es más potente, tiene 1TB de memoria y carga en 10 minutos

Si bien Oppo es una marca china poco conocida en Latinoamérica, en realidad se trata de una firma muy popular que tiene en su catálogo algunos de los smartphones más potentes. Hace poco por ejemplo, uno de sus modelos ha subido al TOP1 en cámaras a nivel mundial y es uno de los mejores equipos del 2025.

Sin embargo, existe un modelo que se ha robado todas las miradas, puesto que no solo ha superado al iPhone 16 Pro Max, sino también al Galaxy S25 Ultra en cámaras y potencia, este es el Oppo Find X8 Pro.

¿Por qué es tan especial el Oppo Find X8 Pro? Pues bien, tiene uno de los mejores procesadores, además de un juego de cámaras con tecnología Hasselblad, que lo hace ideal para fotos y videos profesionales. ¿Qué otras especificaciones maneja? Aquí te lo contamos todo.

Oppo Find X8 Pro: ficha técnica y precio actualizado

Lo mejor del Oppo Find X8 Pro es el juego de cámaras, las cuales tiene 4 sensores: cámara angular de 50MP con OIS lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP con OIS y lente retrato Hasselblad de 50MP. Además, el selfie des de 32MP y no solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también tomar instantáneas de alta calidad.

Si te gustan las series y películas, debes saber que el Oppo Find X8 Pro tiene pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, 4500 nits de brillo y una resolución 2780 x 1264 pixeles.

Este es el Oppo Find X8 Pro. Foto: composición//www.stuff.tv

Pese a que el Oppo Find X8 Pro no está pensando para gamers, tiene el poderoso procesador MediaTek Dimensity 9400 acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria del tipo UFS 4.0. Además, posee una batería de 5910 mAh y carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Si bien el Oppo Find X8 Pro no ha llegado de forma oficial al Perú, al menos por ahora, se estima que el precio de este teléfono será de 4999 soles, es decir unos 1400 dólares en el mercado internacional. ¿Lo comprarías?