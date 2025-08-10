- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Melgar
- Perú vs. Venezuela
- Barcelona vs Como
- Almería vs Al Nassr
- Crystal Palace vs Liverpool
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Motorola
Olvídate del Galaxy S25 Ultra | Este Oppo con cámaras 4K es más potente, tiene 1TB de memoria y carga en 10 minutos
Oppo ha superado a Samsung con este teléfono TOP que llega con cámaras impresionantes, procesador de primera y precio insuperable.
Si bien Oppo es una marca china poco conocida en Latinoamérica, en realidad se trata de una firma muy popular que tiene en su catálogo algunos de los smartphones más potentes. Hace poco por ejemplo, uno de sus modelos ha subido al TOP1 en cámaras a nivel mundial y es uno de los mejores equipos del 2025.
Sin embargo, existe un modelo que se ha robado todas las miradas, puesto que no solo ha superado al iPhone 16 Pro Max, sino también al Galaxy S25 Ultra en cámaras y potencia, este es el Oppo Find X8 Pro.
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
¿Por qué es tan especial el Oppo Find X8 Pro? Pues bien, tiene uno de los mejores procesadores, además de un juego de cámaras con tecnología Hasselblad, que lo hace ideal para fotos y videos profesionales. ¿Qué otras especificaciones maneja? Aquí te lo contamos todo.
Oppo Find X8 Pro: ficha técnica y precio actualizado
Lo mejor del Oppo Find X8 Pro es el juego de cámaras, las cuales tiene 4 sensores: cámara angular de 50MP con OIS lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP con OIS y lente retrato Hasselblad de 50MP. Además, el selfie des de 32MP y no solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también tomar instantáneas de alta calidad.
Si te gustan las series y películas, debes saber que el Oppo Find X8 Pro tiene pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, 4500 nits de brillo y una resolución 2780 x 1264 pixeles.Este es el Oppo Find X8 Pro. Foto: composición//www.stuff.tv
Pese a que el Oppo Find X8 Pro no está pensando para gamers, tiene el poderoso procesador MediaTek Dimensity 9400 acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria del tipo UFS 4.0. Además, posee una batería de 5910 mAh y carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Si bien el Oppo Find X8 Pro no ha llegado de forma oficial al Perú, al menos por ahora, se estima que el precio de este teléfono será de 4999 soles, es decir unos 1400 dólares en el mercado internacional. ¿Lo comprarías?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90