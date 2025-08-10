Olvídate del iPhone 16 con este Samsung de procesador Snapdragon, cámaras 4K y pantalla AMOLED de 120Hz

Como cada año, Samsung hizo gala de sus nuevos teléfonos de gama media, los Galaxy A26, Galaxy A36 y Galaxy A56. Sin embargo, el equipo que más ha llamado la atención es el Galaxy A36, puesto que no solo tiene gran potencia, sino que tiene un procesador eficiente, cámaras 4K y un precio muy accesible, al menos para la configuración que maneja.

Si bien Samsung suele incluir los chips Exynos en sus teléfonos de gama media, el Galaxy A36 5G tiene un procesador Snapdragon y esto ha generado que los usuarios lo prefieran muy por encima de su hermano mayor, el Samsung A56. Pero, ¿qué tan eficiente puede llegar a ser este equipo? Aquí te vamos a compartir toda su ficha técnica para que sepas de qué está hecho.

PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K

Galaxy A36 5G: especificaciones y precio actualizado

Si bien el Galaxy A36 5G fue lanzado por más de 1200 soles, el paso de los meses ha hecho que baje y actualmente puedes obtenerlo por 899 soles en planes de teléfono como en Entel o Claro. ¿Qué tal es su configuración? Aquí los detalles.

Para empezar, debes saber que el Galaxy A36 5G tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, además de Gorilla Glass Victus y una tasa de refresco de 120Hz. Sin duda la marca coreana tiene algunos de los mejores paneles.

Este es el Galaxy A36 5G. Foto: composición/www.techadvisor.com

Yo te habíamos mencionado que el Galaxy A36 5G tiene un procesador Snapdragon y en este caso es el SD 6 Gen 3, el cual llega acompañado de 8Gb de RAM y 256GB en su versión más TOP. Por si fuera poco, tenemos unos 5000 mAh y carga de 45W por cable y 20W de forma inalámbrica. Esta configuración es bastante TOP.

Sin embargo, uno de los mejores atributos de este Galaxy A36 5G es su juego de cámaras: principal de 50MP, gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K, sino que también tomar fotos en ambientes con poca luz. ¿Qué te parece este nuevo Samsung? Sin duda toda una JOYITA.