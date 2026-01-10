Aún no sale el Galaxy S26 Ultra y ya fue SUPERADO por estos tres celulares chinos: revisa la increíble ficha técnica

En febrero de este 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo teléfono PREMIUM, el Galaxy S26 Ultra, el cual se dice que no solo tendrá el procesador Snadpragon 8 Elite Gen 5, sino también un juego de cámaras de 200MP que permiten grabar videos en 8K a 30fps y 4K a 60fps.

Sin duda alguna, el Galaxy S26 Ultra será uno de los mejores teléfonos, pero actualmente, para enero del 2026, se acaba de liberar el ranking de los 3 teléfonos más POTENTES del mundo, según AnTuTu Benchmark y vaya que hay sorpresas.

AnTuTu Benchmark es la herramienta que mide el rendimiento del CPU, GPU, RAM, almacenamiento y experiencia del usuario. Hace solo algunos días liberó el TOP de los mejores equipos hasta diciembre del 2025 y la sorpresa ha llegado de la mano de Xiaomi, Vivo y ZTE, las marcas que presumen tener los equipos más elevados.

Tal como se puede ver en el siguiente cuadro, los tres primeros teléfonos que figuran en el TOP de los más POWER son: en tercer lugar el POCO F8 Ultra con 3755870 puntos, en el segundo lugar el Vivo iQOO 15 con 3763468 puntos y en el primer lugar el Red Magic 11 Pro con 4002199 puntos.

¿Qué características tienen estos tres teléfonos en el TOP mundial?

Red Magic 11 Pro

Integra el potente chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, combinado típicamente con configuraciones de hasta 16GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. Suele destacar por un sistema de refrigeración activa (ventilador integrado) que mantiene el rendimiento sostenido, esencial para las altas puntuaciones de AnTuTu. Su pantalla AMOLED de alta tasa de refresco (a menudo 144Hz o más) y gatillos táctiles lo complementan para una experiencia de juego superior.

Precio Referencial: $950 - $1,050 USD, lo que al tipo de cambio representan unos 3500 soles

Este es el Red Magic 11 Pro.

iQOO 15

Un potente competidor que también utiliza el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Suele venir con grandes cantidades de RAM (hasta 16GB o más) y una pantalla AMOLED de alta calidad (posiblemente 2K y 144Hz). Un punto fuerte de la serie iQOO es su carga ultra-rápida (frecuentemente 120W o más) y sistemas de refrigeración avanzados, lo que le permite mantener altas velocidades de reloj durante los benchmarks.

Precio Referencial: $850 - $950 USD, lo que al tipo de cambio representan unos 3200 soles

Colores del iQOO 15 de Vivo. Foto: caáaas

POCO F8 Ultra

El POCO F8 Ultra, el nuevo teléfono gaming de Xiaomi, cuenta con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con resolución 2 608 × 1 200 píxeles y hasta 120 Hz de tasa de refresco. En su interior lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los chips más potentes del mercado Android, combinado con 16 GB de RAM LPDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.1.

El sistema de cámaras es igualmente robusto: un conjunto triple trasero de 50 MP (principal con OIS, ultra gran angular y lente periscópica con zoom óptico 5x) y una cámara frontal de 32 MP, ofreciendo versatilidad para fotos y video. Además, incluye una batería de 6500 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, sistema de sonido afinado por Bose, certificación IP68 y conectividad completa con 5G y Wi-Fi 7. Precio Referencial: $800 USD, lo que al tipo de cambio representan unos 2700 soles