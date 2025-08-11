Pese al paso de los años, este Motorola sigue siendo uno de los mejores teléfonos: chip Snapdragon, pantalla OLED y cámaras 4K

Los teléfonos de Motorola se han ganado un merecido lugar en el mercado de los smartphones, puesto que sus equipos no solo superan las expectativas con sus smartphones, sino que además tienen precios muy accesibles, si es que se considera todas sus especificaciones.

Para este 2025, Motorola ha lanzado su nueva familia Moto Edge 60, la cual ha sido bien recibida; sin embargo, estos equipos son algo costosos, por lo que si estás pensando comprar un equipo, tal vez deberías buscar opciones de años anteriores, las cuales tienen eficiencia y precio reducido, este es el caso del Motorola Edge 30 Pro, un smartphone de gama alta que se convertirá en tu mejor compra este 2025.

Motorola Edge 30 Pro: características técnicas

Antes que nada debes saber que el Motorola Edge 30 Pro pertenece a la gama alta y fue lanzado en 2022. Sin embargo, tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo pOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ es decir 2400 x 1080px y una tasa de refresco de 144Hz.

Si te preocupa la potencia, debes saber que el Motorola Edge 30 Pro llega con el poderoso procesador Snapdragon 8 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 256GB de memoria. Además, la batería es de 4800 mAh y carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 30 Pro. Foto: Xataka

Por si fuera poco, el Motorola Edge 30 Pro tiene uno de los mejores sistemas de cámaras: sensor 50MP con OS, gran angular de 50MP, lente profundidad de 2MP y selfie de 60MP. Este es uno de los primeros Android que permite grabar en 8K a 24fps.

Lo mejor del Motorola Edge 30 Pro es el precio, ya que actualmente en pleno 2025, la marca con capitales chinos cuesta 1499 soles, es decir unos 425 dólares. Sin duda una de las mejores opciones en la gama alta.