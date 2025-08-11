Pantalla AMOLED, 256GB de ROM y cámaras con IA: Este el mejor gama media que hasta ahora ha diseñado Samsung
Si buscas un celular de gran potencia, que tenga cámaras 4K de alta calidad y que además sea económico, este Galaxy A55 de 2024 es la mejor opción.
En enero del 2025, Samsung presentó su teléfono más potente, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone tan avanzado que no solo cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite, sino también posee cámaras de 200MP con funciones de Inteligencia Artificial.
Pese a que este año también se presentó el Galaxy A56, lo cierto es que este teléfono ha decepcionado enormemente, puesto que no representa un cambio significativo si es comparado con la versión anterior, el Galaxy A55.
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
Si quieres comprar un smartphones de gran calidad y bajo precio de la familia de Samsung, entonces debes saber que el Galaxy A55 5G tiene una gran ficha técnica y su precio ha bajado en 50%. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.
Galaxy A55 5G: ficha técnica y precio actualizado
Una de las características más importantes del Galaxy A55 5G es su pantalla, la cual tiene tecnología Super AMOLED con una diagonal de 6.6 pulgadas y una resolución FHD+. Lo mejor es que tiene tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1000 nits.
Si bien el Galaxy A55 5G no es el más potente, tiene un procesador Exynos 1480, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, además de 5000 mAh y carga de 25W por cable.Este es el Galaxy A55 5G de Samsung. Foto: composición/www.medcom.id
Sin embargo, en lo que sí resalta este Galaxy A55 5G es en el apartado fotográfico, puesto que tiene sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tomar las mejores fotografías tanto de día como de noche.
Lo mejor de todo es que el precio del Galaxy A55 5G ha bajado tanto que actualmente puede ser tuyo por 1049 soles, es decir el 50% de lo que costó durante su lanzamiento en 2024.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90