Pantalla AMOLED, 256GB de ROM y cámaras con IA: Este el mejor gama media que hasta ahora ha diseñado Samsung

Si buscas un celular de gran potencia, que tenga cámaras 4K de alta calidad y que además sea económico, este Galaxy A55 de 2024 es la mejor opción.

Daniel Robles
Este es el Galaxy A55 5G de Samsung, uno de los mejores Android de gama media que supera al iPhone 16 de Apple.
Este es el Galaxy A55 5G de Samsung, uno de los mejores Android de gama media que supera al iPhone 16 de Apple. | Foto: composición/www.medcom.id
En enero del 2025, Samsung presentó su teléfono más potente, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone tan avanzado que no solo cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite, sino también posee cámaras de 200MP con funciones de Inteligencia Artificial.

Pese a que este año también se presentó el Galaxy A56, lo cierto es que este teléfono ha decepcionado enormemente, puesto que no representa un cambio significativo si es comparado con la versión anterior, el Galaxy A55.

Este es el Galaxy S21 Ultra, uno de los teléfonos más potentes de Samsung, cuyo precio ha bajado demasiado.

Si quieres comprar un smartphones de gran calidad y bajo precio de la familia de Samsung, entonces debes saber que el Galaxy A55 5G tiene una gran ficha técnica y su precio ha bajado en 50%. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.

Galaxy A55 5G: ficha técnica y precio actualizado

Una de las características más importantes del Galaxy A55 5G es su pantalla, la cual tiene tecnología Super AMOLED con una diagonal de 6.6 pulgadas y una resolución FHD+. Lo mejor es que tiene tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1000 nits.

Si bien el Galaxy A55 5G no es el más potente, tiene un procesador Exynos 1480, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, además de 5000 mAh y carga de 25W por cable.

Este es el Galaxy A55 5G de Samsung. Foto: composición/www.medcom.id

Sin embargo, en lo que sí resalta este Galaxy A55 5G es en el apartado fotográfico, puesto que tiene sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tomar las mejores fotografías tanto de día como de noche.

Lo mejor de todo es que el precio del Galaxy A55 5G ha bajado tanto que actualmente puede ser tuyo por 1049 soles, es decir el 50% de lo que costó durante su lanzamiento en 2024.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

