A pocos días de la llegada del iPhone 17, ¿vale la pena comprar el iPhone 13 en 2025? Todo lo que debes saber

Ya no falta nada para la presentación oficial de los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los nuevos equipos de Apple que llegarán con una serie de mejoras en el apartado de cámaras, potencia y batería.

Sin embargo, como ya es una costumbre, estos nuevos iPhone 17 serán algunos de los equipos más costosos, por lo que miles de usuarios están buscando modelos igual de potentes, pero más baratos. Es así que el iPhone 13 se ha convertido en la mejor opción ya que tiene características muy resaltantes y actualmente su precio es igual al de un gama media de este año. ¿Por qué debería comprar este equipo de Apple? Aquí todo al respecto.

iPhone 13: ficha técnica y precio oficial en 2025

Por si no lo sabes, este iPhone 13 fue lanzado en 2021, por lo que aún le quedan unos 3 años de actualizaciones disponibles para este smartphone de Apple. Por lo que no te deberás preocupar por quedarte sin las últimas versiones de iOS.

La pantalla del iPhone 13 es de tipo Super Retina XD OLED de 6.1 pulgadas con resolución FullHD+ 2532 x 1170px, además de 800 nits de brillo y además de True Tone.

Colores del iPhone 13. Foto: Xataka

Si hablamos de potencia, debes saber que el iPhone 13 llega con un potente Apple Bionic A15, 4GB de RAM y 512GB en su versión más potente. Esta combinación no solo te permitirá ejecutar cualquier aplicación, sino que te da una eficiencia energética y esto tiene sentido ya que este Apple solo cuenta con 3227 mAh y carga de 20W, conectividad Lightning.

¿Qué precio tiene actualmente el iPhone 13? Pues bien, este equipo tiene un precio sumamente bajo. Este teléfono de Apple cuesta 1629 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 460 dólares, según el tipo de cambio vigente.